İstanbul Bayrampaşa'da sokak ortasında cinayet! Alacak verecek kavgası can aldı

Bu sırada Rıza K. belinden çıkardığı bıçakla arkadaşı Ömer Arslan'ı ağır yaraladı. Bir anda kanlar içinde kalan Ömer Arslan, çevreden yetişenler tarafından hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti. Şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis Rıza K.'nın zaman zaman Ömer Arslan'dan borç para aldığını ve bazen geri ödemediğini tespit etti.