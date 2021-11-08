Antalya'da tedirgin eden görüntüler! Gökyüzünden düşen cisim şaşkına çevirdi

Antalya'da gökyüzünden ne olduğu bilinmeyen cismin aşağı doğru düştüğünü görenler tedirgin oldu.

Kepez ilçesi Esentepe Mahallesi'nde gökyüzünde ışık saçan ve ne olduğu henüz bilinmeyen cisim görenleri endişelendirdi.