Antalya'da tedirgin eden görüntüler! Gökyüzünden düşen cisim şaşkına çevirdi
Son dakika haberleri... Antalya'da gökyüzünden düşen cisim şaşkına çevirdi. Kepez ilçesinde gökyüzünden ne olduğu bilinmeyen cismin aşağı doğru düştüğünü görenler tedirgin oldu. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Antalya'da gökyüzünden ne olduğu bilinmeyen cismin aşağı doğru düştüğünü görenler tedirgin oldu.
Kepez ilçesi Esentepe Mahallesi'nde gökyüzünde ışık saçan ve ne olduğu henüz bilinmeyen cisim görenleri endişelendirdi.
HIZLA DÜŞTÜ
Cismin hızla yeryüzüne doğru düştüğü görüldü.
O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntüler sosyal medyada paylaşılınca cismin ne olduğu merak konusu oldu.