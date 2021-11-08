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    • Yaşam
    • 08.11.2021 23:18
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    • 09.11.2021 00:18
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    Antalya'da tedirgin eden görüntüler! Gökyüzünden düşen cisim şaşkına çevirdi

    Son dakika haberleri... Antalya'da gökyüzünden düşen cisim şaşkına çevirdi. Kepez ilçesinde gökyüzünden ne olduğu bilinmeyen cismin aşağı doğru düştüğünü görenler tedirgin oldu. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

    Gökyüzünden düşen cisim şaşkına çevirdi

    Antalya'da gökyüzünden ne olduğu bilinmeyen cismin aşağı doğru düştüğünü görenler tedirgin oldu.

    Kepez ilçesi Esentepe Mahallesi'nde gökyüzünde ışık saçan ve ne olduğu henüz bilinmeyen cisim görenleri endişelendirdi.

    HIZLA DÜŞTÜ
    Cismin hızla yeryüzüne doğru düştüğü görüldü.

    O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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        Haberler Yaşam Antalya'da tedirgin eden görüntüler! Gökyüzünden düşen cisim şaşkına çevirdi
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