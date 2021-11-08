Adana'da ortalığı karıştıran iddia: Taciz, yalancı şahitlik, can güvenliği...

Adana'da bir kadın, 71 yaşındaki bir adamın kendisine tokat attığını ve tacizde bulunduğunu iddia etti. Aynı mahalleden bir genç de yaşlı adamın kendisini yalancı şahitliğe zorladığını öne sürerken, yaşlı adam ise hakkındaki iddiaları kabul etmeyerek, "Benim can güvenliğim yok. Onlar 5 kişi ben tekim. Onlarla nasıl uğraşayım" dedi.



Merkez Seyhan ilçesine bağlı Döşeme Mahallesi'nde engelli kızıyla yaşayan Nilüfer Demirkesen (53), iddiaya göre geçen 25 Temmuz'da komşusu Ali Turhan'ın (71) kendisini taciz ettiğini ve ardından tokat attığı gerekçesiyle polise giderek şikayetçi oldu. Ali Turhan, iddiaya göre komşusu 20 yaşındaki Selçuk Çepe'ye yalancı şahitlik yaptırmak istedi.