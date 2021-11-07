Yeni nişanlanan Zehra Meraklı, Beyoğlu'nda yediği dayakla felç kaldı

İstanbul Beyoğlu'nda nişanlanan Zehra Meraklı (23), eğlence mekanında bacaklarını geçişi kapatacak şekilde uzattığı için uyardığı kişinin saldırısına uğradı. Meraklı'nın aldığı darbeler sonucunda yüzünün sol tarafı kısmi felç oldu.

Felç eden dayak

Talihsiz kadın, "Arkadan enseme vurdu. Düşüp bayıldım, beni tekmelemeye devam etti, beyin kanaması geçirdim. Bütün gece hastanede kaldım. İşe gideceğim yere geç kaldım diye gözümü açtım. Kafatasımda, yüzümün çeşitli yerlerinde çok sayıda kırık var, sol tarafım da kısmi felç zaten" dedi.