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    • Yaşam
    • 07.11.2021 12:50
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    • 07.11.2021 12:50
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    THY'den çocuk yolculara özel seyahat seti

    Türkiye'nin en büyük markalarından olan Türk Hava Yolları (THY) çocuk yolcuları için özel seyahat setleri hazırladı. Hazırlanan setler uzun menzilli Türkiye çıkışlı uçuşlarında yolculara sunulmaya başlandı.

    THY’den çocuk yolculara özel seyahat seti

    Türk Hava Yolları (THY), çocuk yolcuları için özel seyahat setleri hazırladı.

    THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, THY çocuk kulübü konsepti High Five temasından esinlenerek tasarlanan seyahat setleri, çocuklar ve aileler için uçuş konforunu artıracak içerikleri ile yolculardan büyük beğeni topladı.

    Çocukların ilgi alanları ve ihtiyaçları düşünülerek tasarlanan yeni setler, bayrak taşıyıcının uzun menzilli Türkiye çıkışlı uçuşlarında yolculara sunulmaya başlandı.

    High Five teması ile hazırlanan kitlerde göz bandı, kulaklık, çorap ve diş seti yer alıyor. İşlevselliği ile ön plana çıkan seyahat setleri, çocuk yolcuların uçuş sonrasında da severek kullanabileceği şekilde tasarlandı.

    High Five çocuk kulübü, her biri farklı kültürü temsil eden beş minik pilot karakterden oluşuyor. Dünyayı gezen, edindikleri tecrübeleri paylaşan beş küçük kâşif, minik yolcuların dünyayı farklı yönleriyle keşfetmesine katkı sağlıyor.

    Özel uygulamaları ile minik misafirlerini gökyüzünde eğlenceli bir maceraya taşıyan Türk Hava Yolları yenilikleri keşfetmeleri için çocukları uçaklarına bekliyor.

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