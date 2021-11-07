Sarıyer Hacıosman Bayırı'nda saat 13.15 sıralarında bir yolcu minibüsü kaza yaptı. İddialara göre yağmur nedeniyle kayganlaşan yoldan çıkan minibüs yol kenarındaki ormandaki ağaçlara çarptı.
Kaza, Hacı Osman Bayırı Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Sarıyer istikametine seyreden Murat Tekoğlu yönetimindeki 34 M 5148 plakalı yolcu minibüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.
Kaldırımı aşan minibüs, yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. Kazanın ardından olay yerinde adeta can pazarı yaşandı. Kazada şoför Murat Tekoğlu ve 7 yolcu yaralandı.
Bazı yolcular araç içerisinde sıkıştı. Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı yolcular kaldırımda gözyaşlarına boğulurken, araç içerisinde sıkışanlar ise itfaiyenin yardımını bekledi.