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    • Yaşam
    • 07.11.2021 13:46
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    • 07.11.2021 15:02
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    SON DAKİKA! İstanbul Sarıyer'de yolcu minibüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

    Son dakika haberine göre İstanbul Sarıyer'de bir yolcu minibüsü kaza yaptı. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan minibüs ağaçlara çarptı. Kaza nedeniyle 8 kişi yaralandı. Yaralılardan biri hastanede hayatını kaybetti.

    Sarıyer Hacıosman Bayırı'nda saat 13.15 sıralarında bir yolcu minibüsü kaza yaptı. İddialara göre yağmur nedeniyle kayganlaşan yoldan çıkan minibüs yol kenarındaki ormandaki ağaçlara çarptı.

    Sarıyer'de yolcu minibüsü kaza yaptı! Yaralılar var

    Kaza, Hacı Osman Bayırı Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Sarıyer istikametine seyreden Murat Tekoğlu yönetimindeki 34 M 5148 plakalı yolcu minibüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

    Kaldırımı aşan minibüs, yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. Kazanın ardından olay yerinde adeta can pazarı yaşandı. Kazada şoför Murat Tekoğlu ve 7 yolcu yaralandı.

    Bazı yolcular araç içerisinde sıkıştı. Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı yolcular kaldırımda gözyaşlarına boğulurken, araç içerisinde sıkışanlar ise itfaiyenin yardımını bekledi.

        Yaralılar itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye kaldırıldı.

        Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan minibüs sürücüsü Murat Tekoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Sürücü Tekoğlu'nun işe yeni başladığı ve ilk kez direksiyon başına geçtiği iddia edildi.

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        Haberler Yaşam SON DAKİKA! İstanbul Sarıyer'de yolcu minibüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var
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