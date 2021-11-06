Kan donduran vahşet! Köpeğin bacağını vahşice kestiler

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, 6 aylık bir köpeğin sağ arka ayağı ile iki kulağını bıçakla kesti. Hayvanseverler tarafından bulunup tedavisine başlanan, sağ arka ayağına protez takılması planlanan köpeğe işkence eden kişi veya kişilerin bulunması için çalışma başlatıldı.



PROTEZ TAKILACAK

Köpeğin ciddi sağlık problemleri olduğunu belirten veteriner hekim Gizem Yıldırım Akdemir, "Ayağı kesildikten sonra çok kan kaybedince muhtemelen kanamayı durdurmak için ip ya da tel ile bağlanmış. Kangren olmuş. Bu kısmı kesmek zorunda kalabiliriz. Böyle olursa da protez takma ihtimalini değerlendireceğiz. Yaklaşık 6 aylık olan köpeğin kulakları da kesilmiş" dedi. Gaziantep Veteriner Hekimler Odası Başkanı Meltem Peri ise yavru köpeğin tedavi sürecini yakından takip edeceklerini kaydederek, "Bunu yapan kişinin yakalanıp cezalandırılmasını istiyoruz" dedi. Güvenlik güçleri, köpeğe işkence uygulayan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.