PKK'lı teröristten kan donduran itiraf! 2 asker, 1 çocuğu şehit ettiğini itiraf etti

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, jandarma ekiplerince aranan kişilerle ilgili yapılan çalışmada, basit yaralama suçundan gözaltına alınan Suriye uyruklu PKK'lı terörist H.M., 2003 yılında Mazgirt ilçesinde 2 askeri şehit ettiğini itiraf etti. Ayrıca, şüphelinin 2009 yılında Irak'ın Hakurk bölgesinde bir çocuğu öldürdüğü, başka bir olayda öldürülen bir çocuğun cenazesini de Tunceli kırsalına gömdüğü bildirildi.



HATAY VALİLİĞİ YAZILI AÇIKLAMA YAPTI

2 Kasım günü Kırıkhan ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan kişilerle ilgili çalışma başlattı. Basit yaralama suçundan aranan ve jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Suriye uyruklu PKK'lı terörist H.M. ile ilgili Hatay Valiliği'nde yazılı açıklama yapıldı.