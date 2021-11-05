Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 05.11.2021 16:19
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.11.2021 16:19
    ABONE OL

    Trabzon'da sahte PCR testi düzenleyen Ürdünlü sınır dışı edildi

    Trabzon’da sahte PCR testi düzenleyen bir Ürdün uyruklu şahıs ile bu hazırlanan sahte PCR testlerini havalimanında ibraz eden 3 kişi polis ekipleri tarafından yakalanıp sınır dışı edildi. Evde yapılan aramalarda 8 adet resmi kurum ibareleri içeren üzeri Arapça yazılı kaşeler, şüpheliye ait farklı ülke pasaportları ile birçok dijital materyal ele geçirildi.

    Sahte PCR testi düzenleyen Ürdünlü sınır dışı edildi

    Alınan bilgiye göre, havayolu ile Trabzon'dan ayrılmaya çalışan Ürdün uyruklu K.M.N.G., İ.K.M.G., ve T.A.F.A., isimli şahısların beyan ettikleri PCR testlerinin sahte olduğu belirlendi.

    Resmi Belgede Sahtecilik suçundan 3 Ürdünlü şahıs sınır dışı edilirken, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte PCR testini düzenleyen yabancı uyruklu Z.A.Y.N. isimli şüpheli şahsı Trabzon'da kaldığı evde yakalayarak gözaltına aldı.

    Evde yapılan aramalarda 8 adet resmi kurum ibareleri içeren üzeri Arapça yazılı kaşeler, şüpheliye ait farklı ülke pasaportları ile birçok dijital materyal ele geçirildi. Şahıs polisteki sorgusunun ardından Trabzon Adliyesi'ne çıkartıldı.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Şehit kardeşi: Suç duyurusunda bulundum
    Haberler Yaşam Trabzon'da sahte PCR testi düzenleyen Ürdünlü sınır dışı edildi
        SON DAKİKA