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    • Yaşam
    • 06.11.2021 13:44
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    • 06.11.2021 13:44
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    Fotoğrafçının Objektifinden Yaşam: Buse Dalan

    Buse Dalan Bursa’da hamile, doğum ve yenidoğan fotoğrafları çekerek, bir insanın dünyaya gelişinin o mucize anlarını çekiyor. Bu fotoğraflar sadece yaşamı değil, yaşamanın da güzel anlarını biriktirme imkanı sunuyor. Kendini ve sanatını adadığı yeni doğan fotoğrafçılığının yanı sıra kış sezonunda Uludağ’da yaptığı çekimlerle de dikkat çekiyor.

    Fotoğrafçının Objektifinden Yaşam: Buse Dalan

    ULUDAĞ MANZARASINDA SANAT!
    Bu alanda yaratıcı bir objektif sunarak, hamile fotoğraflarını kış aylarında Uludağ'da çeken Dalan, özellikle zamansız anları fotoğraflamak için çabalıyor. Özel bir an olan hamilelik ve doğum için her zaman kendine özgü sanat anlayışıyla, Bursa'nın her sene olduğu gibi bu sene de en yaratıcı fotoğraflarını çekmeye devam ediyor.

    Her günü yeni bir doğan bebekle geçiren, onların fotoğraflarını çeken Dalan, sanatın bu alanında olmanın gerçekçi ve yaşamla bir araya gelen bütün etkilerini hissettiğini de vurguluyor.

    YENİ DOĞAN FOTOĞRAFÇILIĞINDA YAŞAMI ANIYORUZ!
    Yaşam o kadar nadir ve güzel bir şey ki, bunu her doğum sırasında görmek, buna tanık olmak oldukça önemli diyen fotoğrafçı, canlı olmanın verdiği bütün sorumlulukları da sokak hayvanlarına yardım ederek gösteriyor.

    Yaşam dolu bir fotoğrafçı olarak kendi objektifinden enerji dolu ve güler yüzlü anılar bırakarak, hayatın olumlu yanlarını da görmemizi sağlıyor. Kış aylarında bile durmadan, Uludağ'ın soğuk havasını ısıtacak fotoğraflar çekiyor.

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