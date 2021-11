Fotoğrafçının Objektifinden Yaşam: Buse Dalan

ULUDAĞ MANZARASINDA SANAT!

Bu alanda yaratıcı bir objektif sunarak, hamile fotoğraflarını kış aylarında Uludağ'da çeken Dalan, özellikle zamansız anları fotoğraflamak için çabalıyor. Özel bir an olan hamilelik ve doğum için her zaman kendine özgü sanat anlayışıyla, Bursa'nın her sene olduğu gibi bu sene de en yaratıcı fotoğraflarını çekmeye devam ediyor.

Her günü yeni bir doğan bebekle geçiren, onların fotoğraflarını çeken Dalan, sanatın bu alanında olmanın gerçekçi ve yaşamla bir araya gelen bütün etkilerini hissettiğini de vurguluyor.

YENİ DOĞAN FOTOĞRAFÇILIĞINDA YAŞAMI ANIYORUZ!

Yaşam o kadar nadir ve güzel bir şey ki, bunu her doğum sırasında görmek, buna tanık olmak oldukça önemli diyen fotoğrafçı, canlı olmanın verdiği bütün sorumlulukları da sokak hayvanlarına yardım ederek gösteriyor.

Yaşam dolu bir fotoğrafçı olarak kendi objektifinden enerji dolu ve güler yüzlü anılar bırakarak, hayatın olumlu yanlarını da görmemizi sağlıyor. Kış aylarında bile durmadan, Uludağ'ın soğuk havasını ısıtacak fotoğraflar çekiyor.