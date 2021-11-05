Trabzon'da heyecanlandıran keşif! 80 adet bulundu! Hepsi farklı döneme ait

Biz Helenistik döneminin de ötesine geçerek Neolitik çağa kadar gidebilecek ve bu yönünden Trabzon'un bilinen kadim tarihinin çok daha eskiye getirecek bir çalışma olacağına gönülden inanıyoruz. İnşallah 5-6 sene içerisinde tamamlandığında biz Trabzon'un tarihini ve bununla birlikte esasında diğer medeniyetlerin de tarihlerini yeniden yazmış olacağız. Bu konuda ümitliyiz. Şehrimizin geçmişi inşallah çok daha net bir şekilde çok daha bilimsel bir şekilde ortaya konacak" ifadelerini kullandı.

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