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    • Yaşam
    • 05.11.2021 09:08
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    • 05.11.2021 09:18
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    Karslı gençler adını 'Şükrü' koydukları tilkiyi elleriyle besliyor

    Kars’ın Sarıkamış ilçesinde ayılardan sonra tilkiler de yerleşim yerlerine kadar geldi. Karslı gençler kızıl tilkiyi elleriyle besliyor.

    ’Şükrü’ tilkiyi elleriyle besliyorlar

    Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ayılardan sonra tilkiler de yerleşim yerlerine kadar geldi.

    Her akşam yiyecek bulmak için ilçe merkezine gelen tilki, mahallenin gençleriyle dost oldu. Sürekli yiyecek vererek besledikleri kızıl tilki, hem karnını doyuruyor, hem de gençlere yaklaşmadan etrafta dolaşıyor.

    'Şükrü' tilkiyi elleriyle besliyorlar

    BİZE ALIŞTILAR

    Tilkiyi elleriyle beslediklerini ifade eden Muhammed Can Kaya, "Soğuklarda doğa hayvanlarını beslemek bize düşüyor. Ormanda yiyecek bulamıyorlar. Dağa hayvanları yiyecek bulamayınca şehre iniyorlar. Biz de besliyoruz. Bize alıştılar" dedi.



    Kızıl tilki, her gün aynı saatte mahalleye geliyor. Gençlerin verdiği yiyecekle karnını doyuran tilki, bir süre gençlerle zaman geçirdikten sonra ormanın yolunu tutuyor.
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    Haberler Yaşam Karslı gençler adını 'Şükrü' koydukları tilkiyi elleriyle besliyor
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