Karslı gençler adını 'Şükrü' koydukları tilkiyi elleriyle besliyor

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ayılardan sonra tilkiler de yerleşim yerlerine kadar geldi.



Her akşam yiyecek bulmak için ilçe merkezine gelen tilki, mahallenin gençleriyle dost oldu. Sürekli yiyecek vererek besledikleri kızıl tilki, hem karnını doyuruyor, hem de gençlere yaklaşmadan etrafta dolaşıyor.