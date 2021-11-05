Karslı gençler adını 'Şükrü' koydukları tilkiyi elleriyle besliyor

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ayılardan sonra tilkiler de yerleşim yerlerine kadar geldi.
Her akşam yiyecek bulmak için ilçe merkezine gelen tilki, mahallenin gençleriyle dost oldu. Sürekli yiyecek vererek besledikleri kızıl tilki, hem karnını doyuruyor, hem de gençlere yaklaşmadan etrafta dolaşıyor.
BİZE ALIŞTILAR
Tilkiyi elleriyle beslediklerini ifade eden Muhammed Can Kaya, "Soğuklarda doğa hayvanlarını beslemek bize düşüyor. Ormanda yiyecek bulamıyorlar. Dağa hayvanları yiyecek bulamayınca şehre iniyorlar. Biz de besliyoruz. Bize alıştılar" dedi.
Kızıl tilki, her gün aynı saatte mahalleye geliyor. Gençlerin verdiği yiyecekle karnını doyuran tilki, bir süre gençlerle zaman geçirdikten sonra ormanın yolunu tutuyor.