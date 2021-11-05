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    • Yaşam
    • 05.11.2021 18:50
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    • 05.11.2021 18:50
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    Samsun'da uyuşturucu operasyonu: Kıskıvrak yakalandılar...

    Samsun'da "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına polisten iki ayrı operasyon yapıldı. Yapılan operasyonlar sonucunda A.K. ve E.Ç., "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan göz altına alındılar. İşte operasyonun tüm detayları...

    AA
    Polisten Samsun’da torbacı operasyonu!

    Samsun'da düzenlenen iki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

    İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü. İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde uyuşturucu sattığı bilgisi edinilen A.K'nin ikametinde arama yapan ekipler, bir miktar sentetik uyuşturucu, metamfetamin ile uyuşturucu paketlemesinde kullanılan folyo ele geçirdi. Şüpheli, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

    Selahiye Mahallesi'nde E.Ç'nin ikametinde yapılan aramada ise 2 paket halinde 121,55 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar esrar ele geçirildi, şüpheli yakalandı.

    ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, E.Ç. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

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    Haberler Yaşam Samsun'da uyuşturucu operasyonu: Kıskıvrak yakalandılar...
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