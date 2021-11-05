Samsun'da uyuşturucu operasyonu: Kıskıvrak yakalandılar...

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü. İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde uyuşturucu sattığı bilgisi edinilen A.K'nin ikametinde arama yapan ekipler, bir miktar sentetik uyuşturucu, metamfetamin ile uyuşturucu paketlemesinde kullanılan folyo ele geçirdi. Şüpheli, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.