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    • Yaşam
    • 05.11.2021 18:21
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    • 05.11.2021 18:54
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    Adana merkez Sarıçam'da yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu

    Adana'nın Sarıçam ilçesinde yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu. 87 yaşındaki Fatma Çelikkanat'tan haber alamayan komşuları olayı polis ekiplerine bildirdi. Yaşlı kadının evine balkondan giren polis ekipleri, Fatma Çelikkanat'ı yerde hareketsiz buldu. İşte acı haberin detayları...

    AA
    Adana Sarıçam’da acı haber! Yaşlı kadın evinde ölü bulundu

    Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu.



    Şahintepe Mahallesi'nde tek katlı müstakil evde ikamet eden 87 yaşındaki Fatma Çelikkanat'tan haber alamayan komşuları durumu polise bildirdi. Adrese gelen polis ekipleri, balkondan içeri girdiklerinde Çelikkanat'ı yerde hareketsiz yatarken buldu.



    POLİSLER EVDE İNCELEMEDE BULUNDU
    Mutfaktaki ocakta bulunan sütün taşmış olduğunu ve ocağın gaz kaçırdığını fark eden ekip, gazdan zehirlendiğini değerlendirerek kadını dışarı çıkardı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri, Çelikkanat'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, evde incelemede bulundu.

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    Haberler Yaşam Adana merkez Sarıçam'da yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu
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