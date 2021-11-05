Adana merkez Sarıçam'da yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu





POLİSLER EVDE İNCELEMEDE BULUNDU

Mutfaktaki ocakta bulunan sütün taşmış olduğunu ve ocağın gaz kaçırdığını fark eden ekip, gazdan zehirlendiğini değerlendirerek kadını dışarı çıkardı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri, Çelikkanat'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, evde incelemede bulundu.

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