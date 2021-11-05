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    • Yaşam
    • 05.11.2021 23:43
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    • 05.11.2021 23:43
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    Muğla'da astsubay boşandığı eşiyle avukatlık bürosuna anlaşmaya geldi: İntihar etti

    Muğla'nın Marmaris ilçesinde eşiyle anlaşmak için avukatlık bürosuna gelen Astsubay intihar etti. Olay üzerine polise haber verildi. İntihar eden astsubayın eski eşi Y.Ö ise olay yerinde fenalaşarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. İşte haberin tüm detayları...

    DHA
    Muğla’da astsubay intihar etti! Boşanma anlaşması için gelmişti...

    Muğla'nın Marmaris ilçesinde, boşandığı eşi ile avukatlık bürosuna anlaşma protokolü imzalamak için gelen denizci Astsubay Haydar B. (42), başına dayadığı tabancayı ateşleyerek yaşamına son verdi. Olay, akşam saat 19.30 sıralarında Armutalan Merkez Mahallesi Adliye yolu Adalet Apartmanı 4. katta bulunan avukatlık bürosunda meydana geldi.



    ANLAŞMAK İÇİN GELMİŞTİ
    Marmaris'te denizci Astsubay Haydar B., bir süre önce boşandığı eşi Y.Ö. ile taşınmazlarının paylaşımı ve 2 çocuğunun velayeti için avukatlık bürosunda bir araya geldi. İddialara göre anlaşma esnasında Astsubay Haydar B. balkona çıktı ve bir anda belinde bulunan tabancasını çıkarıp, başına dayayarak ateş etti. Olay üzerine avukatlık bürosunda bulunanlar polise haber verdi. İntihar eden astsubayın eski eşi Y.Ö. ise olay yerinde fenalaşınca çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.



    MESLEKTAŞLARI TEŞHİS İÇİN GELDİ
    Avukatlık bürosuna gelen polis ekipleri ve savcı olay yerinde yaptıkları ilk inceleme sonrası cenaze Marmaris Devlet Hastanesi'ne morguna kaldırıldı. Garnizon Komutanlığı'ndan gelen meslektaşları ise morgda teşhis yaptı. Cenaze, yapılan ilk otopsi sonrası Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



        BURSA'DA TOPRAĞA VERİLECEK
        Astsubayın tabancası incelenmek üzere muhafaza altına alınırken, bir kız ve bir erkek çocuğu olduğu öğrenilen astsubayın cenazesinin memleketi Bursa'da toprağa verileceği öğrenildi.



        ÜZÜCÜ BİR OLAY
        Olayın meydana geldiği apartmanın giriş katında manavlık yapan İsmail Olışık, "Üst katta bir silah sesi geldi. Yukarı koştuk. Baktık ki balkonda beyefendi yatıyor kafasına sıkmış. Üzücü bir olay, tek el bir silah sesi geldi" dedi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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        Haberler Yaşam Muğla'da astsubay boşandığı eşiyle avukatlık bürosuna anlaşmaya geldi: İntihar etti
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