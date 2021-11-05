Muğla'da astsubay boşandığı eşiyle avukatlık bürosuna anlaşmaya geldi: İntihar etti





ANLAŞMAK İÇİN GELMİŞTİ

Marmaris'te denizci Astsubay Haydar B., bir süre önce boşandığı eşi Y.Ö. ile taşınmazlarının paylaşımı ve 2 çocuğunun velayeti için avukatlık bürosunda bir araya geldi. İddialara göre anlaşma esnasında Astsubay Haydar B. balkona çıktı ve bir anda belinde bulunan tabancasını çıkarıp, başına dayayarak ateş etti. Olay üzerine avukatlık bürosunda bulunanlar polise haber verdi. İntihar eden astsubayın eski eşi Y.Ö. ise olay yerinde fenalaşınca çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.