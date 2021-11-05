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    • Yaşam
    • 05.11.2021 16:52
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    • 05.11.2021 16:59
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    Cinayet zanlısı 13 yerinden bıçaklayarak anlattı: Duş alıp cesedi banyoya taşıdım

    Düzce'de Uğur Ay'ı (36) 13 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Afganistan uyruklu A.N., keşifte olayı anlattı. Cinayeti işledikten sonra duş alıp cesedi banyoya taşıdığını anlatan A.N., kıyafetlerini değiştirip evi terk ettiğini söyledi.

    DHA
    Cinayette kan donduran itiraflar

    Olay, 21 Ekim'de Düzce Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Uğur Ay, Bozkurt Apartmanı'ndaki bir dairede 13 yerinden bıçaklanarak öldürülmüş şekilde bulundu.

    İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cinayet şüphesiyle çevredeki güvenlik kameralarına inceledi. Çalışmalar sonucu cinayeti işlediği iddiasıyla tespit edilen A.N. kaçmaya çalışırken yakalanıp gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye çıkartılan A.N. tutuklandı.

    GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI
    Cinayet şüphelisi A.N., olayın yaşandığı Bozkurt Apartmanı'na geniş güvenlik tedbirleri ile getirildi. Savcı tarafından olay yerinde yaşanılanların tekrar edildiği keşifte şüpheli A.N. yaşananları tek tek anlattı.

        Cinayeti işledikten sonra duş alıp Uğur Ay'ın cesedini banyoya taşıyan A.N., kıyafetlerini değiştirip olay yerini terk ettiğini söyledi.

        A.N., Uğur Ay ile arasında borç meselesi olduğunu ve bu nedenle cinayeti işlediğini itiraf etti.

        A.N., keşifin tamamlanmasının ardından yine geniş güvenlik önlemleriyle binadan çıkartılıp cezaevine götürüldü.
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