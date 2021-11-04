Yılın en başarılı genç iş adamı ödülü Süleyman Lami Uyar’a verildi

İş adamı Süleyman Lami Uyar ödülü almasının ardından yaptığı konuşmada ödül kendisini daha da motive edeceğine vurgu yaparak "Bu ödül benim için bir gurur kaynağı. Başarı ödüllerle ölçülmese de itici bir kuvvet oluyor ödül kazanmak ve insanı motive ediyor. Birileri sizi takdir ediyor, yaptığınız işi beğeniyor. Sektörde hem kendi gelişimim hem de sektörün ilerlemesi adına çok yoğun çalışıyorum. Bu, benim için bir mutluluk kaynağı!" ifadelerinde bulundu.

Konuşmasına çalıştığı sektörlerde attığı adımları anlatarak devam eden genç iş insanı Süleyman Lami Uyar "Demir-çelik sektöründe çalışmalarımı sürdürüyorum. Sektörel bazlı gelişmeleri yakından takip ediyor, öğrendiklerimi uygulamaya çalışıyorum. Attığım adımların bir sonuca ulaşması benim için çok önemli. Altın Melek Ödülleri'nde çok özel isimler ön plana çıkıyor. Bu, tamamen ödül töreninin kalitesinden kaynaklanıyor. Sektörde isimlerini duyurmuş iş insanlarının bulunduğu bir törende ödüle layık görülmek her anlamda gurur verici bir durum. Ödülü almamda bana inanan insanlar ve azmimin önemli bir rol oynadığını düşünüyorum. Başarımın arkasında sevdiklerim, her şeyden de öte ben varım." sözleriyle aldığı ödülle ilgili duygularını da açıkladı.

ÖDÜL ALMAK, BAŞARILARIMIN KANITLANMASI ADINA ÖNEMLİYDİ

Ödül almanın başarılı olunduğunun ispatı için önemli olduğunu vurgulayan Uyar "Uyarlar A.Ş. Yönetim Kurulu üyesiyim. Firmamızı ve sektörü kalkındırabilmek adına çeşitli çalışmalarım bulunuyor. Bu çalışmaların Altın Melek Ödülleri'nde alkışlanması çok değerli benim için. Törende çok önemli isimler vardı. İsmim söylendiğinde, onların arasından sahneye çıkmak gurur vericiydi. 'Yılın En Başarılı Genç İş Adamı' seçildim. Bu, kısa bir zaman diliminde kendini geliştirmek anlamına geliyordu." ifadelerinde bulundu.

Altın Melek Ödül Töreni'nde iş ve sosyal yaşam dünyasından çok önemli isimler yer aldı. Bu kişilerin arasında bulunmak ve kariyerini etkileyecek bir ödül almanın kendisi için ne kadar önemli olduğunu da ifade eden Uyar "Bu ödül töreninde yer almak, hayat kariyerimin en özel duraklarından biri oldu. Bundan sonra da çalışmalarımı yoğun bir şekilde sürdürmeyi hedefliyorum. Kendini geliştirmenin nihai bir durağı yoktur. Bu nedenle sürekli gelişmeleri takip etmek, 'Neler yapabilirim?' diyerek yaratıcılığı ön plana çıkarmak önemli. Bu ödül, başarılarımın kanıtlanması adına benim için önemliydi. Ama daha fazlasını yapmayı istiyorum." sözleriyle kariyer hayatının gidişatı hakkında bilgi verdi.