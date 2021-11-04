İstanbul'da alacak verecek buluşması kanlı bitti! Seyir halindeyken vuruldu

İstanbul Zeytinburnu'nda, motosiklette sürücünün arkasındayken sokakta silahlı saldırıya uğrayan Doğan Kurşungöz hayatını kaybetti. Olayın iki grup arasında alacak verecek meselesinden çıktığı ve grupların olay yeri adreste bulaşacakları esnada yaşandığı ortaya çıktı. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri kimliklerini tespit ettikleri şüphelileri yakalamak çalışma başlattı.



Olay, dün saat 17.15 sıralarında Nuripaşa Mahallesi 13. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, iki motosikletle gelen 4 kişiden 1'i olan Doğan Kurşungöz (21)'e kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahla ateş açıldı. Motosiklette sürücünün arkasında oturan Kurşungöz vurularak, kanlar içinde yere yığıldı. Bildirilmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, Doğan Kurşungöz'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Polis, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamera görüntülerini izlerken, olay yerinde detaylı inceleme yaptı. Bir araca mermi isabet ettiği görüldü. Polisin incelemesinin ardından hayatını kaybeden Doğan Kurşungöz'ün cansız bedeni cenaze aracıyla Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.





TELEFONLAŞIP BULUŞTULAR ÇATIŞMA ÇIKTI

Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayın iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden yaşandığını belirledi. İddiaya göre daha önceden telefonlaşıp buluşma ayarlayan iki grubun olay yerinde karşılıklı silah sıktıkları ve Kurşungöz'ün vurularak öldürüldüğü belirlendi. Yapılan incelemelerde kimlikleri belirlenen şüphelilerin yakalama çalışması devam ediyor. Öte yandan hayatını kaybeden Doğan Kurşungöz'ün cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Kurşungöz'ün Batman'da toprağa verileceği öğrenildi.