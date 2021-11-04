Bıçak zoruyla kaçırmaya çalıştığı kadını muhabir kurtardı! Tutuklu kalmaya devam edecek

'FACEBOOK'TAN EMLAKÇILARI BULUP ADRESİNİ TESPİT ETTİM'

Mahkemedeki savunmasında S.K. ile 7 yıl dini nikahlı olarak evli kaldığını belirten Toktaş, "Eşim haziran ayında çocukları da alarak evi terk etti. Aramızda bazı problemler olduğu için koruma kararı aldırdı, buna rağmen 25 Haziran'da kendi rızasıyla yanıma geldi. Aramızdaki meseleyi halletmiştik. Gece Görükle'de bir apartta kaldık. Ertesi sabah evin anahtarını alacağını söyleyerek gitti, bir daha kendisine ulaşamadım. Ortak bir Facebook hesabımız vardı, ikimizin telefonunda da açıktı. Facebook'tan görüştüğü emlakçıları bularak, adresini tespit ettim. Bu sırada çocuklarımızdan biri kaybolmuştu. Kapıyı evin temizliğini yapan iki kadından biri açtı. İkisini de gönderdim. Normalde kapalı olan eşimin başının açık ve altında tayt olduğunu gördüm. Çocuğumuz kaybolmasına rağmen haberi de yoktu. Tartışırken itekleyip yatağa düşürdüm. Oradan aldığı bıçakla bana saldırdı. Aramızda boğuşma yaşandı. Bıçağı aldım ancak kendisine kesinlikle vurmadım. Burnuna vurmadım önceden kırıktı. Müştekiye cinsel saldırıda bulunduğum iddiası doğru değildir. Kendi rızasıyla giyindi, evden çıktık. Taksiye bindi, olay günü annemin yanında bulunan çocuklarımızın yanına gidiyorduk. Yolda taksiciye, arabadan inmek istediğini, can güvenliğinin olmadığını söyledi. Arabadan birkaç defa atlamak istedi, tuttum. Mahalleye girince yine indi, bindirirken bir kadın geldi. 'Belinde bıçak var' dedi, elimi havaya kaldırıp almasına müsaade ettim" ifadelerini kullandı.