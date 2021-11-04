Bıçak zoruyla kaçırmaya çalıştığı kadını muhabir kurtardı! Tutuklu kalmaya devam edecek

Olay, 31 Haziran'da Yıldırım ilçesi Akçağlayan Mahallesi Çiçek Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, S.K. bir süre birlikte yaşadığı ve 2 çocuğunun babası Tolgahan Toktaş'ı, şiddet gördüğü gerekçesiyle terk etti. S.K.'nin Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde ev tuttuğunu öğrenen Toktaş, kadının kapısına dayandı. S.K. ile bir süre tartışan Toktaş, kadını bıçak zoru ile evden çıkartıp taksiye bindirdi. Toktaş'tan korkan taksi şoförü, bir süre sonra aracı Çiçek Caddesi'nde durdurup aşağı indi. S.K. taksiden inmek istedi fakat Toktaş engel oldu.
Bu sırada olay yerinden geçen Demirören Haber Ajansı muhabirleri Derya Evren ve İsmail Hakkı Seymen, Toktaş'ın belindeki bıçağı fark etti. Olaya müdahale eden Evren, S.K.'yi taksiden çıkarıp Toktaş'ın belindeki bıçağı aldı. O anları ise Seymen kayıt altına aldı. Çevredekilerin de yardımıyla polise haber veren Evren ve Seymen, ekipler gelene kadar S.K.'yi kendi araçlarına alarak korumaya çalıştı. Olay yerine gelen polis Toktaş'ı gözaltına aldı, muhabirler de bıçağı ekibe teslim etti. İfadesinin ardından adliye sevk edilen Toktaş, tutuklandı.
YARGILANMASINA BAŞLANDI
Bursa 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, sanık Tolgahan Toktaş hakkında, 'konut dokunulmazlığını ihlal, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, hakaret, nitelikli cinsel saldırı, bilişim sistemine girme, kişilerin huzur ve sükununu bozma ve silahla tehdit' suçlarından 15 ile 40 yıl arasında hapis cezası istemiyle dava açıldı. Bugün görülen duruşmaya Toktaş SEGBİS ile katıldı. Taraf avukatları da salonda hazır bulundu.