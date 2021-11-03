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    • 04.11.2021 14:20
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    Trabzon'da yaralanan işçiye ambulans helikopter desteği

    Trabzon'da su hattı çalışması sırasında çıkarılan toprak birikintisi ve boru arasında sıkışan işçi yaralandı. İhbar üzerine Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesine yetiştirilmesi gereken yaralı işçiye ambulans helikopter desteği istendi. Olay yerine gelen ambulans helikopter yaralı işçiyi daha hızlı yetiştirmek için karaya iniş yapmak zorunda kaldı.

    AA
    Trabzon’da hastaneye yetiştirilmesi gereken işçiye ambulans helikopter desteği

    Trabzon'un Arsin ilçesinde su hattı çalışması sırasında yaralanan işçi, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.Alınan bilgiye göre, Atayurt ve Başdurak mahalleleri arasındaki çalışma sırasında işçilerden biri, su hattından çıkarılan toprak birikintisi ile boru arasında sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine ulaşan 112 Acil Servis ekipleri, yaralıya ilk müdahalede bulundu.

    KARAYA İNİŞ YAPTI
    Yaralıyı hastaneye daha hızlı ulaştırmak amacıyla bölgeye ambulans helikopter istendi. Ambulans helikopter, yaralı işçiye en kısa sürede ulaşabilmek için kara yoluna iniş yaptı.Sedyeyle helikoptere taşınan yaralı, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesine nakledildi. Vücudunda kırıklar olduğu öğrenilen yaralının tedavisi devam ediyor.

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