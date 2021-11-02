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    • Yaşam
    • 03.11.2021 01:18
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    • 03.11.2021 01:18
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    Sorumsuz tır şoförü yağışlı havada 153 promil alkolle yola çıktı

    Manisa'nın Kula ilçesinde yağışlı havada 153 promil alkölle tır kullanan şoför yoldan çıktı. Yolda bir süre savrulduktan sonra tır reflüje çıkarak asılı kaldı. Neyse ki can kaybı yaşanmadı.

    İHA
    Manisa’da alkollü tır şoförü yoldan çıktı

    Manisa'nın Kula ilçesinde yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan tır refüjde asılı kaldı. Kaza yapan tır sürücüsünün 153 promil alkollü olduğu öğrenildi. Kaza, saat 22.45 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Kavacık Rampası'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir'den Uşak yönüne doğru seyir halinde olan Ö.D. (40) idaresindeki 38 D 2027 dorse plakalı tır, yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Karayolunda bir süre savrulan tır, refüje çıkarak asılı kaldı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    153 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI
    Tır sürücüsü Ö.D., kazayı şans eseri yara almadan atlattı. Ö.D.'nin kaza sonrası yapılan alkol kontrolünde ise 153 promil alkollü çıktığı öğrenildi.
    Öte yandan kaza sebebiyle İzmir-Ankara D300 karayolunun her iki istikametinde de trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

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