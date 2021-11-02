Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 03.11.2021 01:51
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.11.2021 01:51
    ABONE OL

    Bolu'da yangın felaketi 2 katlı ev küle döndü!

    Bolu'da gece yarısı sıralarında çıkan yangın nedeniyle iki katlı ahşap ev küle döndü. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, yangın sırasında evde bulunan 2 kişi dumandan hafif etkilendi.

    İHA
    Bolu’da gece yarısı yangın felaketi!

    Bolu'da, alev alev yanan 2 katlı ahşap ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında evde bulunan ve dumandan hafif şekilde etkilenen 2 kişi tedavi altına alındı. Yangın, saat 23.30 sıralarında Küçükberk mahallesi 6. caddede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rafiye Çalışkan'a ait 2 katlı ahşap evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangında alevler 2 katlı evi tamamen etkisi altına aldı. Evden yükselen alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Bolu ve Karacasu Belediyelerine ait çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Alevlere teslim olan Çalışkan'a ait 2 katlı ev tamamen kullanılamaz hale geldi.


    2 KİŞİ TEDAVİ ALTINA ALINDI
    Yangın sırasında evde bulunan ve dumanlardan hafif şekilde etkilenen 2 kişi ambulansta tedavi altına alındı. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    İtalyan basını: Kazanan Erdoğan
    Haberler Yaşam Bolu'da yangın felaketi 2 katlı ev küle döndü!
        SON DAKİKA