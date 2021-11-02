İstanbul'da motosiklet ölüm getirdi! 297 km'de takılı kalan ibre herkesi şoke etti

İstanbul'da Vedat Aydın (28), önceki akşam motosikletiyle Kuzey Marmara Otoyolu'na çıktı. Aşırı hız yaptı. Kontrolünü kaybedince Kemerburgaz yol ayrımı mevkiinde yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Talihsiz genç olay yerinde hayatını kaybetti. Feci kazanın ardından ortaya çıkan manzara ise aşırı hızın sonucunun bir göstergesiydi! Çünkü Aydın'ın motosikletinin hız göstergesi 297 km'de takılı kalmıştı.

Aydın'ın kask kamerasına yansıyan görüntülerde hızının 297, hatta 299 kilometreye kadar çıktığı görüldü.

Yunus Emre Kavak