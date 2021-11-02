35 yıl sonra tarihe geçti! Cumhurbaşkanlığı Koşusu birincisi olan Burgas fırtına gibi esiyor

Ankara'da hafta sonu Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet koşuları yapıldı. 2 bin 400 metrelik çim pistte düzenlenen koşuda 3 yaş ve yukarı safkan 13 İngiliz atı yarıştı.
1 milyon 32 bin TL para ödülünün verildiği yarışı Burgas kazandı. Burgas, 1986 yılında efsane Eliyeşil Ekürisi'nin Hafız isimli safkanından sonra henüz 3 yaşındayken Gazi, Ankara ve Cumhurbaşkanlığı koşularını kazanan ilk safkan olmayı da başardı.
Bu yıl çıktığı 9 koşuda 7 birincilik, 2 de dördüncülük elde eden Burgas, sahibi Sanem Kahraman'a toplamda 5 milyon 344 bin 740 lira kazandırırken, 2021 kazancı 5 milyon 211 bin 800 lira oldu.