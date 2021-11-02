35 yıl sonra tarihe geçti! Cumhurbaşkanlığı Koşusu birincisi olan Burgas fırtına gibi esiyor

Kahraman şunları söyledi: Burgas aynı kedi gibidir. Kendini sevdirir, akıllıdır. Sevgi dolu bir attır. Çok uysal bir attır. Kazanmak Burgas'ın kanında kanında var. Çok seviyorum Burgas'ı, çocuğum gibi. Sadece Burgas değil, tüm atlarımızı çok seviyorum..."