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    35 yıl sonra tarihe geçti! Cumhurbaşkanlığı Koşusu birincisi olan Burgas fırtına gibi esiyor

    83’üncü Cumhurbaşkanlığı Koşusu yapıldı. Birinciliği Burgas kazandı. Burgas 35 yıl sonra 3 yaşındayken Gazi, Ankara ve Cumhurbaşkanlığı koşularını kazanan ilk safkan olmayı başardı.

    Burgasandı

    Ankara'da hafta sonu Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet koşuları yapıldı. 2 bin 400 metrelik çim pistte düzenlenen koşuda 3 yaş ve yukarı safkan 13 İngiliz atı yarıştı.

    1 milyon 32 bin TL para ödülünün verildiği yarışı Burgas kazandı. Burgas, 1986 yılında efsane Eliyeşil Ekürisi'nin Hafız isimli safkanından sonra henüz 3 yaşındayken Gazi, Ankara ve Cumhurbaşkanlığı koşularını kazanan ilk safkan olmayı da başardı.

    Bu yıl çıktığı 9 koşuda 7 birincilik, 2 de dördüncülük elde eden Burgas, sahibi Sanem Kahraman'a toplamda 5 milyon 344 bin 740 lira kazandırırken, 2021 kazancı 5 milyon 211 bin 800 lira oldu.

        Eşi Fedai Kahraman sayesinde atçılığa başlayan Burgas'ın sahibesi Sanem Kahraman, Burgas'ın kendilerine yaşattığı mutluluğun tarifi olmadığını söyledi. Burgas'ın haralarındaki yerinin çok özel olduğunu dile getiren Sanem Kahraman, gelecekteki şampiyonları yetiştirmek için var güçleriyle çalıştıklarını dile getirdi.

        Kahraman şunları söyledi: Burgas aynı kedi gibidir. Kendini sevdirir, akıllıdır. Sevgi dolu bir attır. Çok uysal bir attır. Kazanmak Burgas'ın kanında kanında var. Çok seviyorum Burgas'ı, çocuğum gibi. Sadece Burgas değil, tüm atlarımızı çok seviyorum..."

        İşadamı Fedai Kahraman'ın 13 atı bulunuyor. Big Pilot, Boateng, Burgas, Garonor, Headman, Kalaycı, Lagos, Monshau, Rashomon, Sertbora, Splendid Star, To Be Famous ve Zilkale eşi Sanem'in adına kayıtlı.
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            Haberler Yaşam 35 yıl sonra tarihe geçti! Cumhurbaşkanlığı Koşusu birincisi olan Burgas fırtına gibi esiyor
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