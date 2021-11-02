İstanbul Pendik’te silahlı maganda dehşet saçtı (Yaşam haberleri)

İstanbul Pendik'te silahlı maganda dehşet saçtı. İddiaya göre Umut Özaki ile başka bir aracın sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce silaha sarılan sürücü, Özaki'ye kurşun yağdırdı. Başından ağır yaralanan Özaki, hastaneye kaldırıldı. Kaçan saldırgan bir süre sonra yakalandı.

DAŞ KESİLDİ

Diyarbakır'da G.G adlı hırsız, Bilal Daş'a ait berber dükkanının klima hortumlarını keserek çalmak istedi. Hırsızı yakalayıp polise teslim eden Daş, şikayetinden vaz geçti. Ancak hırsızın kendisinden şikayetçi olduğunu öğrenince tekrar karakolda ifade verdi. Daş, "Kendisini darp ettiğimi belirtip şikayetçi olmuş" diyerek şaşırdığını söyledi. G. G ise hapse gönderildi.

DOĞUN GÜNÜ!

İstanbul Kadıköy'de doğum günü için bir araya gelen gençlerin "un şakası" hastanede bitti. Noyan Demirli'nin başından aşağı dökülen un, mumdan alev aldı. Demirli ve arkadaşı T.P. alevler içinde kaldı. Demirli'nin kolu ve bacağı yandı. Gıda Mühendisi Batuhan İnanlar, "Unu tanecik olarak ateşin üzerine dökerseniz, kömüre göre 35 kat daha yanıcıdır" dedi.

GURURA KOŞTU

ABD'deki San Diego kentinde evsiz ve kimsesizlere yaptığı yardımlarla adını dünyaya duyuran 17 yaşındaki Kenan Pala, büyük bir başarıya daha imza attı. Bu kez de "Amerika'nın Koşu Yıldızı" seçildi. Pala, eğitim, yardım faaliyetleri ve spor yaşamındaki disiplini, 1998 yılında ABD'ye göç eden babası Serhat Pala ve annesi Zeynep Ilgaz Pala'nın aşıladığını belirtti. Örnek genç, "Herhangi bir spor dalında başarının kalıcı ve uzun olmasını istiyorsanız, yöntemi çok çalışmaktan geçiyor. Şimdi California ve Amerika'nın en iyi kros koşucularından biri oldum. Çok mutluyum" dedi.

Mustafa KAYA - Ceyhan TORLAK

ESKİ KOCA DEHŞET SAÇTI

Ankara Yenimahalle'de Ömer D. barışmaya ikna edemediği eski eşi Meltem Layıker'i (44) tabancayla yaraladıktan sonra sırtından bıçaklayarak öldürdü. Kaçan katil zanlısı yakalandı.

BİR ACI VEDA DAHA

Vefat eden ünlü oyuncular arasına Semra Dinçer de katıldı. Uzun süredir kanser tedavisi gören Dinçer, 56 yaşında hayata veda etti. Dinçer, bir çok dizi ve sinema filminde rol almıştı.

CANIMIZ GİTTİ

Kadın cinayetlerinin son kurbanı 25 yaşındaki Şebnem Şirin'di. Denizli'de yaşayan genç kız, gıda mühendisiydi. Geçtiğimiz hafta sevgilisi Furkan Zıbıncı tarafından 12 yerinden bıçaklanarak ve boğazı kesilerek katledildi. Denizli Kadın Platformu üyeleri, dün yaşanan bu vahşete tepki gösterdi. Şebnem Şirin'in teyzesi Zehra Tokat Gezer'in sözleriyse yüreklere işledi: Sözün bittiği yerdeyiz. Benim kızım bilseydi o canavarın o kadar suç makinesi olduğunu yanından geçer miydi? Candı Şebnem. Hayat dolu. Sevgi dolu. Annesinin ciğeri, abisinin yoldaşıydı...

DÖRT DÖRTLÜK KURTULUŞ

Romanya'da yaşayan 4 yaşındaki Eduard Costan, 1.5 ay önce COVİD-19'a yakalandı. Hastalığı atlattı, ancak bir türlü toparlanamadı. Yemek yememeye, yürüyememeye ve sürekli uyumaya başladı. Ülkesinde doktorların 'Uyutun' dediği minik çocuk, ambulans uçakla Türkiye'ye getirilerek tedavi altına alındı. Beyin damarlarında tıkanma olduğu belirlenen Costan, hemen ameliyata alındı. Beynine takılan katater sonrası rahatsızlığına yol açan beyin omurilik sıvısı 4-5 günde vücuttan atıldı. Anne Anka Costan, "Oğlum neredeyse komaya girecekti. Burada ameliyattan sonra çok iyi oldu" dedi.

SQUİD GAME VURGUNU

Netflix'in ünlü dizisinden 'ilham alınarak' oluşturulan Squid Game kripto parası dün önce 2.861 dolara fırladı. Toplam piyasa değeri 30 milyar dolara yaklaştı. Ardından değeri 5 dakika içinde sıfırlandı ve alım-satımı durdu. Milyonlarca kullanıcının parası ise dakikalar içinde buhar oldu. Bu esnada projenin sosyal medya hesapları ve sitesi de kapandı.

AŞK OLSUN COVID!

Coronavirüs, çağın felaketi olarak tarihe geçti. Milyonlarca insanı hayattan koparan virüsün, erkeklerde kısırlığa neden olduğu söylendi. Türkiye'de ise 80 erkek üzerinde bir araştırma gerçekleşti. COVİD sonrası kandaki interlökin eksi 6 düzeyinin yükselmesine bağlı olarak erkeklerde cinsel iktidarsızlık görüldüğü gözlendi. Araştırma, İngiltere'nin en saygın tıp dergilerinden biri olan Andrologia'da da yayınlandı.

ŞİFRE İSYANI

Muğla'da Pınar Gültekin'i (27) katleden Cemal Metin Avcı (32), 7. kez hakim karşısına çıktı. Gültekin'in telefonunun incelenmesi için ABD'den gelen müzekkere tercümesi yapıldı. Hakim, Gültekin'in telefonu için ABD'ye tekrar müzekkere yazılması gerektiğini anlattı. Ailenin avukatı Yiğit Gökçehan Koçoğlu, "Bu sanığa zaman kazandırmaktan başka bir şey değil. Bir 11 ay daha mı bekleyeceğiz" diyerek bu karara karşı çıktı. Katil zanlısı sanık Avcı, "Olayın yaşandığı eve cinayetten önce neden gittiği" sorusunu, "Şu an psikolojim bozuk olduğu için hatırlamıyorum" diye cevapladı.

OKYAYDAN ÇIKTI

İstanbul'da 11 yıl önce İrem Okyay'ın (23) içine kapanması, asosyal olması, farklı çizgi filmler izlemesi, hayali bir arkadaşının varlığından bahsetmesi, ailesini endişelendirdi. Bunun üzerine pedagog, aileye tüm sorumluluğu İrem'in üstlenebileceği hareketli bir köpek sahiplenmelerini tavsiye etti. Ankara'dan alıp sahiplendikleri 'Cash' isimli köpek, İrem'i 3 ayda iyileştirdi.

Baba Tarık Okyay, "İlacın 6 ayda yapamadığını, Cash 3 ayda yaptı. İrem birden değişti, daha gerçekçi oldu. Sonunda İrem'e hayali arkadaşının nerede olduğunu sorduğumuzda, 'Kendisi ve Cash arasında tercih yapmam gerektiğini söyledi, ben de Cash'i seçtim ve o gitti' cevabını aldık. Cahs'in yaptıkları da bambaşka, muhteşem. Kızım adeta yeniden doğdu" diyerek sevincini bildirdi.

HELAL OLSUN İKİ GÜZÜM

Eskişehir'de çiftçi Mesut Parlak, bağdan üzüm yiyenlerin, "Geldik iki salkım yedik. Hakkınızı helal edin" yazılı not ve 11 lira bırakması karşısında duygulandı. Parlak, sosyal medya hesabından "Helal olsun" paylaşımını yapıp "Ne zaman isterse bağdan üzüm yiyebilir" ifadelerini kullandı.

UZAYDA BİBER YETİŞTİ

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) bilimsel bir deney gerçekleştirildi. İlk defa acı Şili biberleri yetiştirildi. Biberlerin bir kısmı, istasyonda bulunan astronotlar tarafından geleneksel Meksika yemeği olan 'Tako' yapılarak tüketildi. NASA, kalan biberlerin ise "incelenmek üzere dünyaya gönderileceğini" kaydetti.

ANA DAMAR!

İzmir'de Esra Damar, F.I'dan boşandı. 6 yaşındaki oğlunun velayetini aldı. Ancak evladıyla soyadı farklı olunca resmi işlemlerde sorun yaşadı. Bunun üzerine çocuğuna kendi soyadını vermek için dava açtı. Hukuk mücadelesini kazandı: Adalet şimdi yerini buldu.

BAKICI BÖYLE DEHŞETİ

Kayseri'de Corona'ya yakalanan Gümüş Bozkurt'a çocukları bakıcı çağırdı. Fakat Rus Maya Karimova, 83 yaşındaki kadına işkence yaptı. Sesinin çıkmaması için de yüzüne yastık ve yorganla bastırdı.

82 MİLYON DEVRETTİ

6+Joker bilen çıkmayınca 82 milyon 600 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilen bir kişi 395 bin lira kazandı. 4 bilenler bin 774'er lira, 3 bilenler 116'şar lira, 2 bilenler ise 10'ar lira ikramiye kazandı.

BİR KİŞİYE 228 BİN

10 bilen bir kişi, 228 bin lira kazandı. 9 bilenler 3 bin 886'şar lira, 8 bilenler 248'er lira, 7 bilenler 47'şer lira, 6 bilenler 8'er lira, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 7'şer lira alacak.