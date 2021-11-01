Türkiye'de bir ilk! Araçtan inmeden PCR testi

Okullarda yaptığımız çalışmalarda bu testi kullanıyoruz. Pozitif vakalar olduğunda temaslı olarak bazı çocuklarımızı kaydediyoruz. Temaslı olarak kaydedilen ve herhangi bir semptom göstermeyen bu çocuklarımızın 5'inci günlerinde tekrar PCR testleri alınıyor. Negatif çıkmaları durumunda eğitimlerine devam ediyorlar.