Türkiye'de bir ilk! Araçtan inmeden PCR testi

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü koronavirüs hasta ve temaslı, öğrencilerle ulaşım gibi nedenlerle test yaptırması gereken kişilerin hastaneye gitmeden açık alanda numune vermeleri amacıyla Batıpark Olimpiyat sahasında PCR test alanı oluşturdu. Alana gelenler, araçlarından inmeden testlerini yaptırmaya başladı. Uygulama, her gün 10.00-22.00 saatleri arasında yapılabilecek.
"AMACIMIZ KAPALI ALANDAKİ RİSKİ ÖNLEMEK"
Uygulama hakkında bilgi veren İl Sağlık Müdürü Dr. Muhammet Ali Oruç, "Yaklaşık 2 yıldır dünyayı saran pandemiyle mücadele ediyoruz. Bu mücadelenin bir parçası olarak PCR testleri sık sık uygulanıyor.
Okullarda yaptığımız çalışmalarda bu testi kullanıyoruz. Pozitif vakalar olduğunda temaslı olarak bazı çocuklarımızı kaydediyoruz. Temaslı olarak kaydedilen ve herhangi bir semptom göstermeyen bu çocuklarımızın 5'inci günlerinde tekrar PCR testleri alınıyor. Negatif çıkmaları durumunda eğitimlerine devam ediyorlar.