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    • Yaşam
    • 01.11.2021 16:15
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    • 01.11.2021 16:15
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    Rahat tavırlar pes dedirtti! Beğendiği ayakkabıları seçip çaldı

    Mersin'de evlerin önündeki ayakkabıları çaldığı iddia edilen bir kişi rahat tavırlarıyla dikkat çekti. Yanında poşetle gelen şahıs, beğendiği ayakkabıyı seçip poşete koyup uzatlaştı.

    Beğendiği ayakkabıları seçip çaldı

    Olay merkez Akdeniz ilçesine bağlı Kiremithane Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Elinde büyük siyah poşetle apartmana giren bir kişi, evlerin önünde bulunan ve beğendiği ayakkabıları çaldı. Poşet dolduktan sonra hiçbir şey olmamış gibi rahat bir şekilde apartmandan çıkan şahıs, kayıplara karıştı.



    Apartman sakinlerinin şikayeti üzerine polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Öte yandan, şahsın apartmanda ayakkabıları çalma ve çıkma anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

    Görüntülerde, evlerin önündeki ayakkabıları siyah poşete dolduran şahıs, rahat tavırlarıyla dikkat çekiyor. Bütün apartmanı gezen şahıs, ardından hiçbir şey olmamış gibi ayakkabı dolu poşetle apartmandan çıkıyor.
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    Haberler Yaşam Rahat tavırlar pes dedirtti! Beğendiği ayakkabıları seçip çaldı
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