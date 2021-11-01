Rahat tavırlar pes dedirtti! Beğendiği ayakkabıları seçip çaldı

Olay merkez Akdeniz ilçesine bağlı Kiremithane Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Elinde büyük siyah poşetle apartmana giren bir kişi, evlerin önünde bulunan ve beğendiği ayakkabıları çaldı. Poşet dolduktan sonra hiçbir şey olmamış gibi rahat bir şekilde apartmandan çıkan şahıs, kayıplara karıştı.