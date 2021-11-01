SON DAKİKA: 'Eşim bana eskort ayarladı' Kadın kocasını patronuyla aldattı! Yok böyle boşanma davası

Mersin'de İki çocuklu 13 yıllık çift arasında ilginç bir boşanma davası açıldı. Osman A., "Eşim 10 bin TL kredi çekmiş. Bu krediyi de ilişki yaşadığı patronuna göndermiş. Eşim beni kendisinden uzaklaştırmak için eskort bir kadına yönlendirdi" diyerek boşanma davası açtı.
İKİ ÇOCUKLARI VARDI
Mersin'de yaşayan Osman A. (41) ile Sultan A. (33) 13 yıl önce evlendi. Çiftin biri 11, diğeri 8 yaşında iki çocuğu dünyaya geldi. Osman A., bir sigara fabrikasında çalışırken Sultan A. ise bir yıl kadar önce bir emlakçının yanında çalışmaya başladı.
KOCASININ ADINA KREDİ ÇEKİP EMLAKÇI SEVGİLİSİNE VERMİŞ!
İddiaya göre, Osman A. geçen ağustos ayında, hesabının olduğu bankadan arandı. Banka görevlisi Osman A.'ya "Osman Bey, bir hafta içinde 4 ayrı Kredi çekmişsiniz. Her bir kredi için de ayrı sigorta yapılmış. Bilginiz var mı?" diye sordu. Şaşıran Osman A., söz konusu krediyi kendisinin çekmediğini söyledi.
BANKA "SULTAN A'NIN HESABINA AKTARILMIŞ" DEMESİNE RAĞMEN İNKAR ETTİ
Banka görevlisi, "Çekilen kredi, Sultan A.'nın hesabına aktarılmış" bilgisini de verdi. Osman A. aldığı bilgi üzerinde daha da şaşırdı. Osman A. hemen eşi Sultan A.'yı aradı. Sultan A., ilk önce bilgisi olmadığını söyledi. Ancak bir süre sonra, ailenin akrabası B.D.'ye gerçeği anlattı. B.D., Sultan A.'nın söz konusu parayı 6-7 aydır ilişki yaşadığı emlakçı patronu Onur Y.'ye gönderdiğini söyledi. Sultan A., kredi çekim işlemi esnasında gelen SMS'leri de sildiğini kabul etti.