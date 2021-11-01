SON DAKİKA: 'Eşim bana eskort ayarladı' Kadın kocasını patronuyla aldattı! Yok böyle boşanma davası

Mersin'de İki çocuklu 13 yıllık çift arasında ilginç bir boşanma davası açıldı. Osman A., "Eşim 10 bin TL kredi çekmiş. Bu krediyi de ilişki yaşadığı patronuna göndermiş. Eşim beni kendisinden uzaklaştırmak için eskort bir kadına yönlendirdi" diyerek boşanma davası açtı.

İKİ ÇOCUKLARI VARDI

Mersin'de yaşayan Osman A. (41) ile Sultan A. (33) 13 yıl önce evlendi. Çiftin biri 11, diğeri 8 yaşında iki çocuğu dünyaya geldi. Osman A., bir sigara fabrikasında çalışırken Sultan A. ise bir yıl kadar önce bir emlakçının yanında çalışmaya başladı.