Siirt'te PKK'lı teröristler fotokapana takıldı! SİHA bombaladı

TSK, dağda, batakta, çatakta ve her yerde teröristleri bombalıyor. Son terörist öldürülünceye kadar mücadeleye devam eden komandolar başarılı operasyonlara imza atıyor.
SİHA'LANDILAR
Son olarak Siirt'te fotokapana yakalanan 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Fotokapanın tespit ettiği teröristleri SİHA'lar vurdu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde 2, Zeytin Dalı bölgesinde 1 olmak üzere saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
TERÖRE GEÇİT YOK
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyinde olduğu gibi Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristlere yönelik operasyonlarımız sürüyor. Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde iki, Zeytin Dalı bölgesinde bir olmak üzere saldırı hazırlığındaki toplam 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.