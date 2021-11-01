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    • Yaşam
    • 01.11.2021 11:50
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    • 01.11.2021 11:50
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    Siirt'te PKK'lı teröristler fotokapana takıldı! SİHA bombaladı

    Türk Silahlı Kuvvetleri terör örgütü PKK/YPG'ye nefes aldırmıyor. Havadan ve karadan sürekli teyakkuzda olan Mehmetçik teröristlerin korkulu rüyası olmaya devam ediyor. Son olarak Siirt'ten gelen görüntülerde teröristler fotokapana takıldı. SİHA'lar ise teröristleri imha etti.

    Siirt’te PKK’lı teröristler fotokapana takıldı!

    TSK, dağda, batakta, çatakta ve her yerde teröristleri bombalıyor. Son terörist öldürülünceye kadar mücadeleye devam eden komandolar başarılı operasyonlara imza atıyor.

    SİHA'LANDILAR

    Son olarak Siirt'te fotokapana yakalanan 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Fotokapanın tespit ettiği teröristleri SİHA'lar vurdu.

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde 2, Zeytin Dalı bölgesinde 1 olmak üzere saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

    TERÖRE GEÇİT YOK

    Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyinde olduğu gibi Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristlere yönelik operasyonlarımız sürüyor. Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde iki, Zeytin Dalı bölgesinde bir olmak üzere saldırı hazırlığındaki toplam 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.
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    Haberler Yaşam Siirt'te PKK'lı teröristler fotokapana takıldı! SİHA bombaladı
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