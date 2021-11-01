Gülcan Öksüz kimdir?

Cilt ve saç alanına olan ilgisinin bir saç maskesi üretmekle başladığı bilinen ünlü güzellik uzmanı, kendisine uyguladığı maskenin müşterileri ve çevresi tarafından ilgi çektiği için bu maskenin profesyonel olarak üretimine başlamıştır. Maskesinin satışlarını, kendi çektiği videoları sosyal medya hesapları üzerinden yayınlayarak gerçekleştirmiştir. Sipariş edilen tüm bölgelere kargo ile gönderim imkanı sağlaması sonucunda geniş bir kitleye ürünlerini ve ününü duyurmuştur. Daha sonra bütün bunları da kendi kozmetik markasını kurma fikri takip etmiştir. Reçetelerini kendisinin yazdığı ve kimyagerlerinin iş birliği ile hazırladığı markasına ait Sağlık Bakanlığı onaylı, tüm satış belgeleri alınmış, kayıtları yapılmış cilt ve saç ürünleri üretmiştir. Sosyal medyada tanınmış olmanın verdiği güç ile bunu markalaştıran Gülcan Öksüz, Adana'da bir kozmetik mağazası açarak başarılarını taçlandırmıştır. Mağazasının açılış gününde, tanınmış ve çok ilgi gören bir insan olduğu için kendisine çok sayıda çiçekle hediyeler gönderilmiş ve tüm bunların gelirini SMA hastası bir bebeğe bağışlamıştır. Bu hareketiyle paylaşmanın ve bu bebeklere yardım edilmesi gerektiğinin önemini herkese anlatmıştır. Ayrıca kalplerinin temizliğinden dolayı şans getirdiklerine inandığı Down Sendromlu melekler ile beraber açılış törenini gerçekleştirmiştir. Elbette yaptıklarını bununla sınırlı bırakmayan ünlü marka sahibi, birçok gönüllü dernek ve toplulukta aktif olarak çalışmaktadır.

Kadınların gücüne her zaman inanması ve iş hayatında daha çok yer almaları gerektiği düşüncesi ile de sahip olduğu markanın bünyesinde sadece kadın çalışanlara yer vermektedir. Hedefinin, iş dünyasında kadının gücünü ve kişinin sıfırdan gelip en güzel noktalara taşınabileceğini kendisini takip eden insanlara göstermek ve örnek olmak olduğunu her fırsatta vurgulayan Gülcan Öksüz, yaptığı çalışmalar ile kadın iş istihdamının artmasına yardımcı olmaktadır. Bundan sonraki bir diğer hedefi de ev hanımlarına bir meslek edindirmek olduğu bilinmektedir.

Birçok başarıya imzasını atan Gülcan Öksüz'ün markasının ürünleri Avrupa ve birçok Arap ülkesine ihraç edilmektedir. Ünlü marka sahibinin en büyük hayali ise bir üretim tesisi kurarak tamamını ihtiyaç sahibi kadın çalışanlardan oluşturmak ve kozmetiğe farklı bir dokunuş getirmek şeklindedir.