Katili hapiste çürüyecek! 6 dil bilen Fulya Özdemir cinayetinde karar verildi

Korkunç olayın adresi Antalya'nın Kaş İlçesi'ydi. İsviçre'de yaşayan 29 yaşındaki bankacı Fulya Özdemir 2016'da Türkiye'ye geldi. 15 Ekim günü, Atilla Makta (34) tarafından 18 yerinden bıçaklanarak katledildi.

Cani, "Fulya'yı önce yumrukladım. Sonra bilincimi kaybettim. Kendime geldiğimde Fulya'nın bıçaklandığını ve kan aktığını, öldüğünü gördüm" diyerek cinayeti itiraf etti. Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından haksız tahrik indirimi uygulanarak 18 yıl hapse mahkum edildi.

Ancak Özdemir Ailesi, karara itiraz edince dosya Yargıtay'a gönderildi. Dosyayı inceleyen Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi Fulya Özdemir'in söylediği iddia edilen "Seni sevmedim" sözlerinin haksız tahrik olmadığını dile getirdi.

Caniye, tam da Özdemir'in doğum gününde ömür boyu hapis cezası verildi! Kararın ardından hem büyük bir acı hem de mutluluk yaşayan baba Eyvaz Özdemir adaletin tecelli ettiğini dile getirdi.

"Bugün sana güzel bir haberim var mis kokulu çiçeğim. Mahkeme, doğum gününde, seni katleden caninin müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmetti. Adalet yerini buldu. Rahat uyu mis kokulu çiçeğim" dedi.

Erdoğan ÖZTÜRK