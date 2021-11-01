Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Kabin azabı

    Aynı hava yolu şirketinde çalışan kabin amiri Fazlı A. ve hostes Ayten A., Kıbrıs'a gitti. Kumardan kazandıkları 20 bin lirayı bölüşemedi! Duruma sinirlenen hostes, arkadaşıyla birlikte kabin amirini darp etti! Silahlı yağma suçundan hapsi istendi.

    Kabin azabı

    Şaşkına çeviren olay geçtiğimiz aylarda yaşandı. 29 yaşındaki Fazlı A., bir havayolu şirketinde kabin memuru olarak çalışmaktaydı. Aynı şirkette çalışan Ayten A.'yla KKTC'ye giden Fazlı A., burada bir casinoda kumar oynadı. İkili 20 bin lira kazandı! Ayten A., "20 bin liranın yarısını ver" baskısı yaptı. Parayı alabilmek için genç adamı tehdit etti, hatta sinsi bir plan yaptı!

    ARKADAŞIYLA EVİ BASTI
    Bir arkadaşıyla Fazlı A.'nın Şişli'deki evine giderek önce genç adamı darp etti, ardından mobil bankacılık uygulamasıyla istediği parayı kendi hesabına yolladı! Darp edilen kabin amiri, yan komşusunun balkonuna geçerek canını kurtardı! Polise yaptığı şikayet sonucu gözaltına alınan Ayten A., ifadesinde "Kişisel eşyalarımı almak için gittim" savunması yaptı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hostesin kimliği tespit edilemeyen arkadaşı hakkında inceleme başlatıldı. Ayten A. için 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, silahlı yağma ve konut dokunulmazlığını ihlal etme' suçlarından dava açıldı.
    DİLEK YAMAN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Hizmet etmiyor olanı da dağıtıyor
    Haberler Yaşam Kabin azabı
        SON DAKİKA