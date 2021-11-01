Kabin azabı

Şaşkına çeviren olay geçtiğimiz aylarda yaşandı. 29 yaşındaki Fazlı A., bir havayolu şirketinde kabin memuru olarak çalışmaktaydı. Aynı şirkette çalışan Ayten A.'yla KKTC'ye giden Fazlı A., burada bir casinoda kumar oynadı. İkili 20 bin lira kazandı! Ayten A., "20 bin liranın yarısını ver" baskısı yaptı. Parayı alabilmek için genç adamı tehdit etti, hatta sinsi bir plan yaptı!

ARKADAŞIYLA EVİ BASTI

Bir arkadaşıyla Fazlı A.'nın Şişli'deki evine giderek önce genç adamı darp etti, ardından mobil bankacılık uygulamasıyla istediği parayı kendi hesabına yolladı! Darp edilen kabin amiri, yan komşusunun balkonuna geçerek canını kurtardı! Polise yaptığı şikayet sonucu gözaltına alınan Ayten A., ifadesinde "Kişisel eşyalarımı almak için gittim" savunması yaptı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hostesin kimliği tespit edilemeyen arkadaşı hakkında inceleme başlatıldı. Ayten A. için 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, silahlı yağma ve konut dokunulmazlığını ihlal etme' suçlarından dava açıldı.

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