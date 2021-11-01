İranlı ressam çizdiği resme benzeyen kadınla evlendi

Film gibi olayın merkezi İran'dı. Ressam Ahad Saadi, annesinin evlilik baskısına dayanamayarak tuvalin karşısına geçti. Hayalindeki kadını resmetti. "İşte böyle birini istiyorum" dedi. 2009'da İran'da düzenlediği sergiye giden Parisa Karamnezhad'ın portreyle olan benzerliği karşısında şok geçirdi! İlk görüşte aşık olan ve heyecanını gizleyemeyen Saadi, uzun süren uğraşlar sonucu Karamnezhad'ın kalbine girdi. Saadi, "Ablam, 'Ahad, kapıdan giren kız senin yaptığın tabloya ne kadar benziyor' dedi. O sırada Parisa ile göz göze geldik" dedi.