Çinekop için oltayı attı köpek balığı geldi

Denize oltasını atan Taslak oltasına farklı bir balığın takıldığını gördü. Kancaya takılan balığın 60 santimetrelik bir köpek balığı yavrusu olduğunu gören balıkçı şaşkınlığını gizleyemezken, "Yıllardan beri olta balıkçılığı yapmaktayım başıma ilk kez böyle bir şey geliyor.