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    • Yaşam
    • 01.11.2021 14:30
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    • 01.11.2021 14:34
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    Çinekop için oltayı attı köpek balığı geldi

    Zonguldak Filyos Sahili'nde çinekop için olta atan Erdal Taslak, oltasını çekince şoke oldu. Çünkü Taslak'ın oltasına 60 santimetrelik bir köpek balığı takılmıştı.

    İHA
    Çinekop için attı bakın ne çıktı

    Filyos Sahiline balık avına çıkan Devrekli avcının oltasına yavru köpek balığı takıldı. Arkadaşları ile olta balıkçılığı avına çıkan Erdal Taslak adlı vatandaş Filyos Sahiline çinekop balığı avına çıktılar.

    Denize oltasını atan Taslak oltasına farklı bir balığın takıldığını gördü. Kancaya takılan balığın 60 santimetrelik bir köpek balığı yavrusu olduğunu gören balıkçı şaşkınlığını gizleyemezken, "Yıllardan beri olta balıkçılığı yapmaktayım başıma ilk kez böyle bir şey geliyor.

    Nasibimizde çinekop balığı yerine köpek balığı da yakalamak varmış" diye konuştu.
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    Haberler Yaşam Çinekop için oltayı attı köpek balığı geldi
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