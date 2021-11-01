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    • Yaşam
    • 01.11.2021 14:11
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    • 01.11.2021 14:11
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    Cadılar Bayramı'nı kutlayan Zeynep Demirel eleştirilere dayanamadı

    Hristiyanların 31 Ekim'de kutladığı Cadılar Bayramı'ndan uzak kalmayan bazı ünlüler özenticilikte sınır tanımadı. Milli bayramları banal bulan ünlüler Cadılar Bayramı'nda ilginç kostümlerle poz verdi. O ünlülerden birisi de Fenerbahçe'nin eski kalecisi Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel. Kedi kostümüyle poz veren eski Belçika güzeli kendisini eleştirenlere tepki gösterdi. Linç edildiğini söyleyen Demirel, "Dininizin yozlaşmasını bu kadar dert edeceğinize ekonomimizi dert edin." dedi.

    Cadılar Bayramı’nı kutlayan Zeynep Demirel eleştirilere dayanamadı

    Cadılar Bayramı'nda ünlüler birbirinden ilginç kostümleriyle partilere katıldı. Özenticilikte Batı'nın peşinden giden ünlüler Cadılar Bayramı'nda kedi oldu, melek oldu şeytan oldu. Kedi kostümüyle kutlama yapan isimlerden birisi ise eski Belçika güzeli Zeynep Demirel oldu.

    Milli değerleri banal bulup Avrupa'nın ve Amerika'nın kültürünü medeniyet diye gösterenler Cadılar Bayramı gibi günlerde ortaya çıkıyor.

    Linç edildiğini ifade eden Demirel vatandaşların tepkisini anlamsız bir şekilde ekonomiye bağladı.

        Demirel, "Aslında Cadılar Bayramı kökeni Hristiyanlık öncesine, Paganizm'e dayanıyor diye uzun uzun başlayacağım ama vallahi üşendim. Popüler kültür şeyi işte. Eğlenceli, seviyoruz. Fazla anlam yüklemeyin. Dininizin yozlaşmasını bu kadar dert edeceğinize ekonomimizi dert edin. Sevgiler." dedi.

        ÜNLÜLERİN CADILAR BAYRAMI

        Ünlü isimler, Bebek'te yapılan Cadılar Bayramı partisine akın etti. Özentilikte zirve yapan ünlüler, kostümleri için saatlerce hazırlandı. Partiyi görenler "Bu kadar da olmaz" dedi.

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