Cadılar Bayramı’nı kutlayan Zeynep Demirel eleştirilere dayanamadı

Demirel, "Aslında Cadılar Bayramı kökeni Hristiyanlık öncesine, Paganizm'e dayanıyor diye uzun uzun başlayacağım ama vallahi üşendim. Popüler kültür şeyi işte. Eğlenceli, seviyoruz. Fazla anlam yüklemeyin. Dininizin yozlaşmasını bu kadar dert edeceğinize ekonomimizi dert edin. Sevgiler." dedi.