Cadılar Bayramı’nı kutlayan Zeynep Demirel eleştirilere dayanamadı

Cadılar Bayramı'nda ünlüler birbirinden ilginç kostümleriyle partilere katıldı. Özenticilikte Batı'nın peşinden giden ünlüler Cadılar Bayramı'nda kedi oldu, melek oldu şeytan oldu. Kedi kostümüyle kutlama yapan isimlerden birisi ise eski Belçika güzeli Zeynep Demirel oldu.
Milli değerleri banal bulup Avrupa'nın ve Amerika'nın kültürünü medeniyet diye gösterenler Cadılar Bayramı gibi günlerde ortaya çıkıyor.
Linç edildiğini ifade eden Demirel vatandaşların tepkisini anlamsız bir şekilde ekonomiye bağladı.