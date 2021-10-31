Yay Gölü'nde kuraklık

Ancak Kasım ayı gelmesine rağmen gölde hala tek damla su yok. Yılkı atlarının uğrak yeri olan Yay Gölü'ndeki kuraklığa karşı bazı çalışmaların başlatılacağı belirtildi.

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