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    Yay Gölü'nde kuraklık

    Kayseri'de Erciyes Dağı'nın eteklerindeki Yay Gölü, kurudu. Çatlamış toprak zemini yürek burktu. Çevresindeki ünlü yılkı atları da kayboldu. İşte detaylar...

    Yay çölü!

    Türkıye'nin en önemli sulak alanları arasında gösterilen göçmen kuşların uğrak noktası Sultan Sazlığı'ndaki Yay Gölü'nde kuraklığın etkisi eylül ayında da büyük ölçüde hissediliyor.



    Erciyes dağı yakınlarındaki Develi Ovası'nın ortasında, yaklaşık 94 kilometrekarelik bir alan kaplayan, suları tuzlu olan Yay Gölü, sıcaklık artışı nedeniyle yaz aylarında kurumuştu.

    Ancak Kasım ayı gelmesine rağmen gölde hala tek damla su yok. Yılkı atlarının uğrak yeri olan Yay Gölü'ndeki kuraklığa karşı bazı çalışmaların başlatılacağı belirtildi.

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