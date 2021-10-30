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    • Yaşam
    • 31.10.2021 06:01
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    • 31.10.2021 06:01
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    Tartıştığı kişilerin üzerine aracı sürdü! Kontrolden çıkan araç takla attı! Yer: Sancaktepe

    İstanbul Sancaktepe'de yolda tartıştığı kişilere kızan sürücü, aracını vatandaşların üzerine sürdü. Direksiyon hakimiyetini kaybeden öfkeli şoför, kaldırıma çarparak takla attı. Aracın içinden çıkmayı başaran adam, otomobili bırakarak olay yerinden kaçtı.

    Tartıştığı kişilerin üzerine aracı sürdü! Araçla takla attı

    Sancaktepe'de yolda tartıştığı vatandaşlara kızan öfkeli sürücü, otomobili vatandaşların üzerine sürdü. Direksiyon hâkimiyetini kaybeden öfkeli sürücü kaldırıma çarparak takla attı. Takla atıp ters dönen otomobilin içinden çıkmayı başaran sürücü otomobili bırakıp kaçtı.

    Olay, Veysel Karani Mahallesi Ulugazi Caddesi üzerinde gerçekleşti. İddiaya göre, 34 ELF 445 plakalı Honda marka araç ile seyir halinde olan şoför Yol kenarında bulunan vatandaşlarla tartıştı. Çevrede bulunan diğer vatandaşların araya girmesi ile olay büyümeden önlendi. Otomobiline binen öfkeli sürücü aracı yol kenarında duran vatandaşların üzerine sürdü.

    Hızla kendilerine gelen otomobili fark eden vatandaşlar kaçışırken direksiyon hâkimiyetini kaybeden öfkeli sürücü kaldırıma çarparak takla attı. Yol kenarında bulunan bir lokantanın camına vurarak durabildi. Yaşanan olay gece geç saatlerde olması olası bir faciayı önledi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri Takla atıp ters dönen aracın içinden çıkıp kaçan şahıs için inceleme başlattı. Kazaya karışan aracın olay yerinden çekilmesi ile yol trafiğe tekrar açıldı.

    Olayın görgü tanığı Gürbüz Nama "Şu aracın sahibi yoldan geçerken vatandaşlarla tartıştı. Tartışma bitince aşağıya gidiyor aracı çevirip vatandaşların üzerine sürdü. Vatandaşlar sağa sola kaçınca duvara vuruyor ters dönüyor. Araçtan inip kaçıyor. Durumunu bilmiyorum araçtan indi yukarıya doğru kaçtı. Kısa boylu tombul bir çocuk olduğunu gördük sadece." dedi.

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