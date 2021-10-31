Taksim’de ceza yiyen taksici: Müşteri alsam suç, almasam suç

Türkçe, İngilizce, Almanca, Arapça, Rusça ve Fransızca yazılan broşürlerde taksi sürücülerinin uyması gereken 12 kural yer aldı. Denetim esnasında yol ortasında yolcu alan ve kural ihlali yapan iki taksi sürücüsüne ceza yazıldı. Kural ihlali yapan taksi sürücüsü, "Müşteri alsam suç, almasa suç" dedi.