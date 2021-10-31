Adana'da Gülşen'in konserinde öldürülmüştü! Akif Ozan Özdoğan'ın annesinin feryadı yürekleri dağladı

Özdoğan'ın annesi Emel Özdoğan (36), yaşananlara inanamadığını belirterek, "Onlar gittikten sonra aradım. 'Oğlum ben de geleceğim' dedim. 15 dakika sonra geldim ve iki oğlumu da yaralı halde buldum" dedi.

Görgü tanığı Emircan Karaş ise, "Kızlar arkadaşımızı çağırdı. Tanımadığımız iki çocuk olay çıkardı. Tartışma çıktı. Akif Ozan'ın olayla alakası yoktu. Gördüğüm tek şey Akif Ozan'ın bana 'bıçaklandım' diyerek karnını göstermesiydi. Adalet yerini bulsun istiyoruz" diye konuştu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.C. adliyeye sevk edildi. M.C., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.