Kahve bahane! Sokak ortasında meslektaşına kurşun yağdırdı...

İstanbul Bahçelievler'de kahvehane işletmecisi Hatip İbrahimoğlu (41), onlarca kişinin gözleri önünde silahlı bir kişinin saldırısına uğradı. Yere düşen İbrahimoğlu'nun başına gelen saldırgan birkaç el daha ateş ettikten sonra yaya olarak olay yerinden uzaklaştı. Polis olay yerinde 4 adet boş kovan buldu. Saldırganın kahvehane işletmecisi Mahmut Celal K. (49) olduğu belirlendi. Şüphelinin izi Avcılar'da bulundu. Polis saklandığı adresi tespit ettiği K.'yı dün sabaha karşı gözaltına aldı.
Cinayet Büro Amirliğine getirilen şüpheli Mahmut Celal K. işlediği cinayeti itiraf etti. Katilin, poliste verdiği ifadesinde Hatip İbrahimoğlu'nun işlettiği kahvehaneyi elinden almaya çalıştığını daha önce de bu nedenle tartıştıklarını iddia etti. "Yolda onu görünce anlık bir karar vererek bir anda silahımı çektim. Ona doğru ateş ettim." dedi.
Katil, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Avcılar'da yakalanan katil zanlısı, tutuklandı.
Cinayet Büro Amirliğine getirilen şüpheli Mahmut Celal K. işlediği cinayeti itiraf etti. Katilin, poliste verdiği ifadesinde Hatip İbrahimoğlu'nun işlettiği kahvehaneyi elinden almaya çalıştığını daha önce de bu nedenle tartıştıklarını iddia etti. "Yolda onu görünce anlık bir karar vererek bir anda silahımı çektim. Ona doğru ateş ettim." dedi.
Katil, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Avcılar'da yakalanan katil zanlısı, tutuklandı.