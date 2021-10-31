Kocaeli'de önceki sabah Ali Akbaba, kendisinden ayrılmak isteyen Seyhan Gözer'in başına takside tabanca ile ateş etti. Şoför kadını hastaneye götürmek istedi. Ancak Akbaba, şoförün başına tabanca dayayıp 'Bırak ölürse ölsün. Sen emniyet müdürlüğüne götür bizi' diyerek aracı sürmesini istedi. Taksiyle karakola giden Akbaba, teslim oldu. Tutuklanan katilin yalan ifadesinde, "Beni aldattığı için öldürdüm" dediği ortaya çıktı. Daha az ceza almak için bu yalana başvurduğu iddia edildi.
Seyhan Gözer
- Yaşam
- 31.10.2021 Gazete
Gölcük’te sevgilisini öldüren katilin 'aldatıldım' yalanı!
Gölcük’te sevgilisi Seyhan Gözer’i takside tabancayla başından vurarak öldüren Ali Akbaba, az ceza almak için ifadesinde yalana sarıldı: Beni aldatıyordu, öldürdüm!
Kocaeli'de önceki sabah Ali Akbaba, kendisinden ayrılmak isteyen Seyhan Gözer'in başına takside tabanca ile ateş etti. Şoför kadını hastaneye götürmek istedi. Ancak Akbaba, şoförün başına tabanca dayayıp 'Bırak ölürse ölsün. Sen emniyet müdürlüğüne götür bizi' diyerek aracı sürmesini istedi. Taksiyle karakola giden Akbaba, teslim oldu. Tutuklanan katilin yalan ifadesinde, "Beni aldattığı için öldürdüm" dediği ortaya çıktı. Daha az ceza almak için bu yalana başvurduğu iddia edildi.