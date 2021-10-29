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    • Yaşam
    • 29.10.2021 23:19
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    • 29.10.2021 23:28
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    Konya'da vahşet! Eşi baba evine gitti tabancayla bastı: 1 ölü 2'si ağır 3 yaralı

    Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde, aralarında çıkan tartışma sonrası baba evine dönen eşi Nuriye Ünver’in peşinden giden Ali Rıfai Ünver, evde bulunan eşini, kayınpederini, kayınvalidesini ve eşinin babaannesine tabancayla ateş açtı. Olayda Nuriye Ünver yaşamını yitirirken, 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Şüpheli ise yakalanarak gözaltına alındı.

    DHA
    Konya’da eş vahşeti

    Olay, saat 15.30 sıralarında Cihanbeyli ilçesi Karabağ Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde eşi Ali Rıfai Ünver ile henüz bilinmeyen nedenle tartışan Nuriye Ünver, aynı mahalledeki babasının evine gitti. Bunun üzerine Ali Rıfai Ünver, kayınpederinin evine gidip, içeridekilere tabancayla ateş açtı.

    NURİYE ÜNVER HAYATINI KAYBETTİ
    Açılan ateş sonucu Nuriye Ünver, babası Abdullah Akarsel, annesi Hüsniye Akarsel ile eşinin babaannesi Nebahat Akarsel yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Cihanbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Nuriye Ünver, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

    İKİSİ AĞIR 3 YARALI
    Yaralılardan Abdullah Akarsel ile Nebahat Akarsel'in de durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olaydan sonra kaçan Ali Rıfai Ünver ise jandarma ekiplerince Konya kent merkezinde olayda kullandığı suç aleti tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

    Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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    Konya’da eş vahşeti
    Haberler Yaşam Konya'da vahşet! Eşi baba evine gitti tabancayla bastı: 1 ölü 2'si ağır 3 yaralı
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