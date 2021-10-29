Namaz kılarken biri düştü namazı bırakıp ona müdahale etmeli miyim? | Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu cevapladı



CEVAP: Siz insani bir görev olarak cenaze törenine katılmış ve muhtemelen baş sağlığında bulunmuşsunuz. Bu şekilde taziyede bulunmanız dinimizce günah değildir. Üzüntünüzü belirtmeniz, onlarla selamlaşmanız son derece doğaldır. Ancak sizin Müslüman olarak diğer dinlere ait ibadetleri, ayin ve ritüelleri uygulamanız doğru olmaz. Siz duanızı, ibadetinizi Kur'an'a ve Hz. Peygambere uygun şekilde yapmanız gerekir. Dediğim gibi; ancak insani ilişkiler, komşuluk hukuku ve insani bir görev olarak cenazede veya merasimde baş sağlığı için bulunabilirsiniz.