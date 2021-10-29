Namaz kılarken biri düştü namazı bırakıp ona müdahale etmeli miyim? | Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu cevapladı

CEVAP: Elbette öyle bir halde hemen namazı bozup ona müdahale etmeniz gerekir. İnsan hayatı son derece önemlidir. O esnada hiç kimse yardım etmezse herkes Allah katında sorumlu olur.
Zira gerekli müdahaleden sonra bozduğunuz namazınızı yeni baştan kılarsınız. Bu durum sadece camide bayılan kişiyle sınırlı değildir. Mesela; denize düşüp yardım isteyen bir kişi var. Ve siz o esnada, kıyıda namaz kılıyorsunuz. Demin yazdığımız – acil müdahale için namazı bozmak gerekirprensibi burada da geçerlidir. Din, insan hayatını kutsal ve dokunulmaz ve son derece değerli görür.
SORU: Bazıları dine göre erkeğin kadından üstün olduğunu iddia ediyorlar. Bu doğru mudur?