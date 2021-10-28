Sincan Belediyesi dijitalleşme yolculuğunda rehberlik ediyor

Sincan'ı geleceğe taşıyacak, dijital dönüşüme ve her alanda yüksek verimliğe hazırlayacak bir merkez olarak tasarlanan "Dijital Dönüşüm Akademisi"nde yok yok. E-ticaret ve dijital pazarlamadan el tasarım atölyesine; Elektro Laboratuvar Tasarım atölyesinden Robotik kodlama ve Maker atölyesine kadar birbirinden zengin içerikler vatandaşları bekliyor. Sincan Belediyesi "Dijital Dönüşüm Akademisi"ni hayata geçiriyor. Sincan esnafı ve teknolojiye ilgi duyan vatandaşların dijitalleşme yolculuğuna ücretsiz rehberlik edecek.
Dijital Dönüşüm Akademisinde aşağıdaki eğitimler verilecek;
Dijital Platformlara Dair Eğitimler
Dijital Tasarım Atölyesi
Uzaktan Eğitim Atölyesi
E-Ticaret Eğitimi
Robotik Kodlama Eğitimi
Dijital Dünyada İnsan Kalabilmeyi Amaçlayan Manevi Eğitimler
Oyun Yazılımı Eğitimi
Dijital Platformlarda Hesap Açma ve Yönetme
Yurtdışı E-Ticaret Pazar Yerleri
SEO Uyumlu İçerik Üretme
Kişisel Gelişim Eğitimleri
PHOTOSHOP-TRİDİMAX
SINAV HEYECANI
Türk müziğine gönül verenlerin, yeni bir enstrüman öğrenerek kendini geliştirmek isteyenlerin hayali Sincan'da gerçek oluyor. Sincan Belediyesi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı iş birliği ile kurulan Sincan Müzik Akademisi 2021-2022 eğitimöğretim sezonunda yeni öğrencilerine kapılarını açıyor. Müzik Akademisi'nde yetenek sınavının ardından derslere başlandı.
ANKARA'NIN İLK MATEMATİK MÜZESİ
Sincan Belediyesi, Ankara'da bir ilk olan Matematik Müzesi'ni ilçeye kazandırdı. Matematik Müzesi Sincan'da "Matematiğe Dokunuyoruz" sloganıyla matematiği soyut olmaktan çıkarıp somut hale getirerek çocuklarımızın deneyerek, eğlenerek daha kolay öğrenmelerini sağlıyor. Bünyesinde barındırdığı sayı tabloları, formül mantık şemaları, altın oran kuralı örnekleri, açı ve perspektifi kavrama temalı objeleri; aynı zamanda Türk-İslam dünyasının astronomi, matematik alanlarında önde gelen âlimleri ve eserleri ile hazırlanmış yapılar sayesinde ziyaretçilerini çağırıyor. Matematik Müzesi deneyerek, eğlenerek öğrenmek için ziyaretçilerini bekliyor.
MİNİKLERE ÖZEL
İngilizce, dans, jimnastik, kitap, akıl oyunları… Sincan Bebek Kütüphanesinde her gün eğitici ve öğretici etkinliklerle dolu. 0-5 yaşındaki çocukların anneleriyle birlikte katıldığı etkinliklerde minikler ingilizce öğreniyor, kitapların büyülü dünyasını keşfediyor, akıl oyunlarıyla yaratıcılıkları gelişiyor, jimnastik ve dansla da keyifli vakit geçirme fırsatı yakalıyor.
Dijital Dönüşüm Akademisinde aşağıdaki eğitimler verilecek;
Dijital Platformlara Dair Eğitimler
Dijital Tasarım Atölyesi
Uzaktan Eğitim Atölyesi
E-Ticaret Eğitimi
Robotik Kodlama Eğitimi
Dijital Dünyada İnsan Kalabilmeyi Amaçlayan Manevi Eğitimler
Oyun Yazılımı Eğitimi
Dijital Platformlarda Hesap Açma ve Yönetme
Yurtdışı E-Ticaret Pazar Yerleri
SEO Uyumlu İçerik Üretme
Kişisel Gelişim Eğitimleri
PHOTOSHOP-TRİDİMAX
SINAV HEYECANI
Türk müziğine gönül verenlerin, yeni bir enstrüman öğrenerek kendini geliştirmek isteyenlerin hayali Sincan'da gerçek oluyor. Sincan Belediyesi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı iş birliği ile kurulan Sincan Müzik Akademisi 2021-2022 eğitimöğretim sezonunda yeni öğrencilerine kapılarını açıyor. Müzik Akademisi'nde yetenek sınavının ardından derslere başlandı.
ANKARA'NIN İLK MATEMATİK MÜZESİ
Sincan Belediyesi, Ankara'da bir ilk olan Matematik Müzesi'ni ilçeye kazandırdı. Matematik Müzesi Sincan'da "Matematiğe Dokunuyoruz" sloganıyla matematiği soyut olmaktan çıkarıp somut hale getirerek çocuklarımızın deneyerek, eğlenerek daha kolay öğrenmelerini sağlıyor. Bünyesinde barındırdığı sayı tabloları, formül mantık şemaları, altın oran kuralı örnekleri, açı ve perspektifi kavrama temalı objeleri; aynı zamanda Türk-İslam dünyasının astronomi, matematik alanlarında önde gelen âlimleri ve eserleri ile hazırlanmış yapılar sayesinde ziyaretçilerini çağırıyor. Matematik Müzesi deneyerek, eğlenerek öğrenmek için ziyaretçilerini bekliyor.
MİNİKLERE ÖZEL
İngilizce, dans, jimnastik, kitap, akıl oyunları… Sincan Bebek Kütüphanesinde her gün eğitici ve öğretici etkinliklerle dolu. 0-5 yaşındaki çocukların anneleriyle birlikte katıldığı etkinliklerde minikler ingilizce öğreniyor, kitapların büyülü dünyasını keşfediyor, akıl oyunlarıyla yaratıcılıkları gelişiyor, jimnastik ve dansla da keyifli vakit geçirme fırsatı yakalıyor.