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    Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in Muğla gezisi sürüyor

    Microsoft'un kurucusu Bill Gates, 'Lana' isimli lüks yatıyla Muğla gezisini sürdürüyor. Gates, Bodrum ve Marmaris turlarının ardından Fethiye'ye geldi.

    Muğla’yı ’Bill’iyor

    Microsoft'un kurucusu Bill Gates, 'Lana' isimli lüks yatıyla Muğla gezisini sürdürüyor. Gates, Bodrum ve Marmaris'in ardından Fethiye'ye geldi.



    Ünlü işadamının 107 metre uzunluğunda ve 16 metre genişliğindeki yatı, Karagözler Mahallesi'ndeki Büyük Boncuklu Koyu önlerine demirledi.



    FLYING FOX DA GÖKOVA'DA
    Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un önceki yıl kiralayarak Bodrum'a geldiği Flying Fox, yine rotasını Türkiye'ye çevirdi. Süperyat, Gökova Körfezi'ne demir attı.

    UZAY TARIFESI
    İSVİÇRELİ saat üreticisi Louis Moinet, Uzay Devrimi koleksiyonunun yenisini görücüye çıkardı. Uzaya bakıyormuş hissi veren saatten sadece 8 adet üretildi. 18 ayar altın kullanılan deri kayışlı saatin fiyatı da 380 bin dolar (3.6 milyon lira) olarak açıklandı. Firma geçen yıl da 8 parçalık bir Uzay Devrimi koleksiyonu sunmuştu.

    BENZİNE 25 KURUŞ İNDİRİM GELDİ
    Benzinin litre satış fiyatında 25 kuruş indirim yapıldı. İndirimle benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 8,64 liradan 8,39 liraya, Ankara'da 8,75 liradan 8,50 liraya, İzmir'de ise 8,75 liradan 8,50 liraya geriledi. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

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    Haberler Yaşam Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in Muğla gezisi sürüyor
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