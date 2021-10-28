Galeri otoparkındaki lüks otomobilin 60 bin lira değerindeki farlarını 30 saniyede çaldılar

Yaklaşık 30 saniye sürüyor sökmeleri. Karşıdaki taksi durağındaki arkadaş hırsızlığı fark etmiş ama çok kısa sürdüğü için farı alıp gitmişler. Aynı gece başka bir arkadaşın da aynı şekilde farlarını sökmüşler. Değeri 60 bin lira civarında. Parmak izi de bırakmamışlar. Daha önce de keşif yapmışlar" dedi.

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