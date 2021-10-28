Galeri otoparkındaki lüks otomobilin 60 bin lira değerindeki farlarını 30 saniyede çaldılar

Lüks aracın yanına gelen şüpheli 30 saniye içinde değeri 60 bin lira olduğu belirtilen iki farı söktü. Hırsızlar olay yerinden geldikleri motosikletle kaçtı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansırken, polis hırsızlığı gerçekleştiren kişileri yakalamak için çalışma başlattı.
Sabah oto galeriye gelen Ömür Özcan lüks otomobilin farlarının olmadığını fark ederek durumu polis ekiplerine bildirdi. Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler lüks otomobili ve oto galerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı.