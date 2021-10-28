52 günde yeniden inşa edildi! Kastamonu'daki sel felaketinde yıkılan Çatalzeytin Köprüsü ulaşıma açıldı

AK Parti iktidarı olarak, milletimizin sorunlarını ivedi çözmek, milletimiz için her zaman daha iyi hizmeti sunmak, eser ve hizmet siyasetinden vazgeçmemek tek şiarımız olmuştur. Kastamonu ve Sinop arasında selin hemen ardından menfezlerle acil köprü yapan, çelik köprülerle ulaşımı sağlayan devletimiz, yıkılan köprünün yerine çok daha büyük, yüksek ve sağlam olanı, rekor sürede yapmayı başarmıştır. Köprümüz, milletimize, Sinoplu ve Kastamonulu vatandaşlarımıza, bölge halkımıza hayırlı uğurlu olsun. İnşallah, yollarımızı da kısa bir süre içerisinde çok daha rahat, geniş ve kaliteli bir şekilde yapıp bitireceğiz." Yapılan konuşmaların ardından Kastamonu ile Sinop'u birbirine bağlayan köprünün açılışı gerçekleştirildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN