Bursa'da feci kaza! Servis minibüsü ve yolcu minibüsü çarpıştı! Ağır yaralılar var





İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Mesude Toy ve Kadriye Güldoğan'ın durumlarının ağır olduğu bildirildi. Kazada yaralanan Musa Öz, "Köyden geliyorduk. Önümüze araç çıktı, ondan sonrasını hatırlamıyorum" dedi.

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