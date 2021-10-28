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    • Yaşam
    • 28.10.2021 09:10
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    • 28.10.2021 09:11
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    Analı kızlı fuhuş imparatorluğu çökertildi! 7 kişi tutuklandı

    Karaman’da 18 yaşından küçük kız çocuklarına zorla fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 7’si tutuklandı. Anne ve kızın kurduğu fuhuş şebekesi ise polisin titiz çalışmaları sonucu çökertildi.

    Analı kızlı fuhuş imparatorluğu çökertildi!

    Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri kentte bazı kişilerin 18 yaşından küçük kız çocuklarına zorla fuhuş yaptırdığı yönünde bilgiye ulaştı. Bunun üzerine hemen harekete geçen ekipler, 150'den fazla kişinin ifadesine başvurdu.



    6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şebeke üyelerinin 18 yaşından küçük kız çocuklarını, götürdükleri düğün ve asker eğlencelerinde anlaştıkları erkeklerle para karşılığı fuhuş yaptırdıkları belirlendi.

    Çalışmaların tamamlanmasının ardından düğmeye basan polis, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. Operasyonda şebeke liderlerinin de aralarında olduğu A.Ş., P.A. A.S., A.T., Ş.C., E.C., H.Ö., A.T. ve A.Ü. isimli kişiler yakalanarak gözaltına alındı.



    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Ş, P.A, A.S, A.T, Ş.C, H.Ö, A.T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderilerken, E.C. ve A.Ü. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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