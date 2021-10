Analı kızlı fuhuş imparatorluğu çökertildi! 7 kişi tutuklandı

6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şebeke üyelerinin 18 yaşından küçük kız çocuklarını, götürdükleri düğün ve asker eğlencelerinde anlaştıkları erkeklerle para karşılığı fuhuş yaptırdıkları belirlendi.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından düğmeye basan polis, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. Operasyonda şebeke liderlerinin de aralarında olduğu A.Ş., P.A. A.S., A.T., Ş.C., E.C., H.Ö., A.T. ve A.Ü. isimli kişiler yakalanarak gözaltına alındı.