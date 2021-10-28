132 saat sonra enkazdan kurtarılmıştı! Yıllar sonra balkondan düşerek hayatını kaybetti

ANTALYA'DA YÜKSEKTEN DÜŞTÜ

Yıllar sonra Konya Adliyesi ön bürolarda zabıt katibi olarak göreve başlayan Muhammet Saltuk Kalem, eğitim için geldiği Antalya ATGV Eğitim ve Sosyal Tesisleri'nde dün akşam saatlerinde epilepsi nöbeti geçirip balkondan düştü. Kalem, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Muhammet Saltuk Kalem'in yanında bulunan eşi Elif Kalem'in de Konya Bölge Adliye Mahkemesi'nde görev yaptığı öğrenildi. Kalem'in cenazesi Antalya'daki otopsi işlemlerinin ardından Konya'ya getirilecek.

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