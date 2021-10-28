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    • Yaşam
    • 28.10.2021 09:01
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    • 28.10.2021 09:22
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    132 saat sonra enkazdan kurtarılmıştı! Yıllar sonra balkondan düşerek hayatını kaybetti

    2004 yılında Konya'da çöken Zümrüt Apartmanı'nın enkazından 132 saat sonra kurtarılan zabıt katibi Muhammet Saltuk Kalem, yıllar sonra eğitim için geldiği Antalya'da kaldığı sosyal tesislerin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

    132 saat sonra enkazdan kurtarılmıştı! Feci ölüm...

    Antalya'da epilepsi krizi sonucu yüksekten düşerek hayatını kaybeden kişinin, 2004 yılında çöken ve 92 kişinin hayatını kaybettiği Zümrüt Apartmanı faciasında 132 saat sonra kurtarılan zabıt katibi Muhammet Saltuk Kalem (32) olduğu ortaya çıktı.

    2 Şubat 2004 tarihinde Konya'nın Selçuklu ilçesi Kerkük Caddesi'nde Kurban Bayramı'nın ikinci günü akşamı 11 katlı Zümrüt Apartmanı aniden çöktü. 92 kişinin enkaz altından cansız bedeni çıkartıldı. Çökme sırasında annesi ve ağabeyini kaybeden Muhammet Saltuk Kalem, enkazda oluşan boşluğa sığınarak 132 saat sonra burnu bile kanamadan kurtarıldı.

    132 saat sonra enkazdan kurtarılmıştı! Feci ölüm...

    ANTALYA'DA YÜKSEKTEN DÜŞTÜ
    Yıllar sonra Konya Adliyesi ön bürolarda zabıt katibi olarak göreve başlayan Muhammet Saltuk Kalem, eğitim için geldiği Antalya ATGV Eğitim ve Sosyal Tesisleri'nde dün akşam saatlerinde epilepsi nöbeti geçirip balkondan düştü. Kalem, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Muhammet Saltuk Kalem'in yanında bulunan eşi Elif Kalem'in de Konya Bölge Adliye Mahkemesi'nde görev yaptığı öğrenildi. Kalem'in cenazesi Antalya'daki otopsi işlemlerinin ardından Konya'ya getirilecek.

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